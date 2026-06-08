Skupa lopta i jeftina obećanja
SP 2026: Rekordna zarada za FIFU, mrvice za nacionalne BDP-e
Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi bit će najveći sportski komercijalni događaj u povijesti. Fifa predviđa prihode od 10,9 milijardi dolara i dvostruko veći nagradni fond (871 milijun dolara). Ipak, ekonomski analitičari upozoravaju da su njezine procjene o rastu globalnog BDP-a i hotela nerealne. Za SAD će poticaj iznositi manje od 0,1 % BDP-a, dok turizam često samo istiskuje uobičajene goste. Iako je rizik od skupih, a beskorisnih stadiona manji nego u Kataru i Brazilu, prvenstvo ostaje tek privremena i lokalizirana preraspodjela gospodarske aktivnosti. Poslovni
- Navijači diljem svijeta ljuti: SP je samo za odabrane, 78 od 104 utakmice, uključujući finale, održat će se u gradovima diljem SAD-a (Poslovni)
- Najboljih 11 koji propuštaju SP: Gianluigi Donnarumma (Italija) – Jon Aramburu (Venezuela), Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Riccardo Calafiori (Italija), Milos Kerkez (Mađarska) – Marcelino Núñez (Čile), Carlos Baleba (Kamerun), Dominik Szoboszlai (Mađarska) – Ademola Lookman (Nigerija), Victor Osimhen (Nigerija), Khvicha Kvaratskhelia (Gruzija) (tportal)
- Raspored i satnica utakmica (HRT)