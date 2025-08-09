Kako srušiti ikonu, a da ispadneš vizionar

Poljud između slavne prošlosti i političkog povjerenstva - Monitor.hr
Poljud između slavne prošlosti i političkog povjerenstva

Poljud, arhitektonsko remek-djelo Borisa Magaša iz 1979., zaštićen je kao kulturno dobro, no godinama prepušten propadanju. Umjesto sanacije, javnost se polarizira između očuvanja i rušenja stadiona. Ministarstva i gradska vlast ignoriraju potencijal turističke atrakcije, dok politika reagira klasičnim trikom – osnivanjem povjerenstva. Struka ističe da je obnova izvediva i konstrukcija stabilna, a Poljudovo oblikovanje, spojeno s krajolikom poput Maksimira Vladimira Turine, ostaje primjer vrhunske arhitekture. Sudbina stadiona sada ovisi o političkoj odluci, koja može biti povijesni pogodak ili fatalna pogreška. Ideje


Prekjučer (12:00)

Kad ti dosadi gradska buka, pa si sagradiš tišinu

Kupio neuseljivu kuću “usred ničega” i stvorio mali raj – bez nacrta, ali s vizijom

, 31-godišnji dizajner, zamijenio je centar Zagreba zelenom osamom 25 minuta dalje, kupivši ruiniranu kuću bez infrastrukture. U samo pola godine, bez plana, ali s puno osjećaja i minimalizma, pretvorio ju je u topao, funkcionalan dom. Kombinirajući beton, drvo i veliki prozor s pogledom, stvorio je prostor koji “diše”. Oko betonskog stola na terasi sada se kuha, smije i planira – ali polako. Stanislav živi ono o čemu drugi skrolaju – prirodno, jednostavno i bez stresa. Jutarnji ima priču (i fotke).

26.07. (10:00)

Grčki teatar podno Marjana i Mosora, okružen mirisom borova i mora

Video koji nam svima treba: veliki Magaš priča kako je stvarao Poljud kojem je budućnost sada neizvjesna

Budućnost Poljuda već je neko vrijeme neizvjesna. Remek djelo modernističke arhitekture i simbol Splita godinama je u tragično lošem stanju, o čemu se predugo piše i razglaba u javnosti, bez konkretnih i jasnih poteza. Stručne analize ukazuju na ozbiljna oštećenja, osobito krova, koji je nedavno pretrpio dodatnu štetu tijekom nevremena. I dalje je predmet niza improviziranih rješenja, bez koherentne vizije ili dugoročne strategije razvoja, dok su ideje o obnovi često vođene političkim interesima. Na HAUS-u podsjećaju na riječi arhitekta koji ga je stvarao, uz apel Društva arhitekata Splita.

24.07. (15:00)

Može se reći da su... premostili konkurenciju

Most preko Foše u Trogiru osvojio važnu nagradu

Splitski arhitektonski studio Prostorne taktike osvojio je međunarodnu nagradu ‘International Bridge Project of the Year 2025‘ za svoj projekt pješačkog mosta preko Foše u Trogiru, u sklopu događaja NCE Bridges Conference & Awards, održanom 17. srpnja u Londonu. Ovo je nemalo priznanje, budući da se natjecanje odvija na globalnoj razini, a konkurencija obuhvaća neke od najinovativnijih i najzahtjevnijih mostova širom svijeta. Hrvatski projekt tako se našao u finalu s mostovima, odnosno uredima iz Kine, Francuske, Njemačke, Ruande… Iako se radi o vrlo friškoj nagradi, koja se dodjeljuje unazad par godina, NCE Bridges Awards organizira i dodjeljuje tim časopisa New Civil Engineer (NCE), vodeće, preko 50 godina stare britanske stručne publikacije i platforme posvećene inženjeringu i infrastrukturnim projektima. Haus

21.07. (18:00)

Kad se male ruke slože... (i kontejner pjevati može)

Kako je stara željeznička baraka postala kulturni centar uz pomoć zajednice

U češkom gradiću Revnjice, stara željeznička baraka iz 19. stoljeća pretvorena je u vibrantan kulturni centar zahvaljujući inicijativi ravnateljice umjetničke škole, podršci zajednice i kreativnosti arhitekata Sodomka Sodomková. Ključ projekta su reciklirani kontejneri koji služe kao sanitarije, kuhinja i ured, smješteni izvan barake kako bi prostor ostao otvoren i funkcionalan. Projekt Drevak danas je simbol zajedništva, inspiracija drugima – i dokaz da se kulturna infrastruktura može graditi i bez betona. Haus

20.07. (22:00)

Kad vila ne viče “gledaj me” nego šapće “pusti me da budem kamen”

Zagrebački studio Proarh finalist Svjetskog festivala arhitekture s vilom ukopanom u krajolik

I to s projektom Subterram – luksuznom vilom ukopanom u padinu iznad Jadrana. Umjesto dominacije nad krajolikom, vila se stapa s njim, zahvaljujući zelenom krovu, sirovom betonu i preciznoj geometriji. Smještena između vinograda i borova, Subterram utjelovljuje minimalističku arhitekturu usklađenu s okolišem. Proarh time potvrđuje svoj status regionalnog lidera u održivom i inovativnom dizajnu. Journal

16.07. (13:00)

Zeleni stockholmski sindrom

Stockholm gradi grad budućnosti – od drva, ne od betona

U predgrađu Stockholma niče najveći drveni urbanistički projekt na svijetu – Stockholm Wood City. Na prostoru bivše industrijske zone gradi se četvrt Sickla s 250.000 m² stambenih, poslovnih i javnih prostora, sve od unakrsno lameliranog drva. Projekt tvrtke Atrium Ljungberg vrijedan je 1,25 milijardi dolara i ima za cilj pokazati kako izgleda održiva urbana budućnost. Drvo smanjuje emisije, ubrzava gradnju, izaziva emocionalnu povezanost i omogućuje fleksibilnost prostora. Šveđani, s tradicijom gradnje i 70 % teritorija pod šumama, predvode novi val arhitekture – topao, zelen i gotovo zagrljiv. tportal

16.07. (00:00)

Second hand građevina

Reciklirana rezidencija: kuća koja nije izgrađena, nego – skupljena

Nizozemski arhitektonski studio V8 Architects projektirao je Villu Residu – dvojnu kuću u Rotterdamu građenu gotovo isključivo od recikliranih materijala spašenih s drugih gradilišta. Od čelika, drva i prozora do izolacije, većina elemenata je ponovno iskorištena, osim temelja i stepenica. Projekt je poslužio kao eksperiment kružne gradnje, otkrivajući izazove poput nabave materijala u hodu i važnosti fleksibilnog dizajna. Iako nije jeftinija, ova ‘skupljena’ kuća je 56 % učinkovitija od zakonskog standarda i u skladu je s Pariškim klimatskim ciljevima. Haus

10.07. (22:00)

Kad ti publika uđe preko krova

Spiralna revolucija: Šangajska opera kao gradski balkon

Nova Šangajska velika operna kuća, koju potpisuje Snøhetta u suradnji s ECADI-jem, spoj je arhitektonske drame i kulturne otvorenosti. Inspirirana kineskom lepezom i plesom, zgrada ima spiralno stepenište koje se penje do krova – zamišljenog kao javna šetnica s pogledom na rijeku Huangpu. S tri dvorane, galerijama, knjižnicom i restoranima, opera je osmišljena kao dnevni boravak grada. Projekt kombinira visokotehnološku izvedbu s osjećajem topline i javnog vlasništva, čineći ovu kuću glazbe i spektakla pravim simbolom nove urbane otvorenosti. Haus

05.07. (19:00)

Zaboravite na rđavu kantu, stiže umjetnost!

Nova Ves 84a: Hrđavi monovolumen kao simbol nade za Zagreb

 

Arhitektica Zrinka Paladino na svom blogu piše o “Hrđavom monovolumenu”, novoj stambenoj zgradi u Novoj Vesi 84a, koja predstavlja pozitivnu promjenu u Zagrebu. Pohvaljuje investitora i arhitektonski biro NFO zbog senzibilnosti i očuvanja prostorne memorije, umjesto uobičajenih megalomanskih projekata. Zgrada, iako još nedovršena, svojim volumenom i suvremenim dizajnom (corten i vlaknocementne ploče) skladno se uklapa pored povijesnog Ljetnikovca Alagović. Paladino ističe da Zagreb treba više promišljenih, suvremenih intervencija koje poštuju kontekst, a ne bezličnih zgradurina. Haus

29.06. (19:00)

Kad se male ruke slože

U češkom gradu Liberecu ovih se dana otvara obnovljeno Kupalište Lesní – Šumski bazen s posebnom pričom

Prvi zapisi o Šumskom bazenu datiraju još prije Drugog svjetskog rata i povezani su s udrugom ‘Waldbad in Ruppersdorf’. Godine 1934. udruga podnosi zahtjev za odobrenje za osnivanje kupališta. Područje je zatvoreno 2007., a nakon požara 2010. godine ostala je samo izvorna betonska ploča. Prije nekoliko godina, tim arhitekata odlučio ga je uzeti u najam od grada i izgraditi potpuno novu zgradu popratnih sadržaja u blizini. Sklepali su vlastitim rukama kiosk, dobili građevinsku dozvolu, uz pomoć donacija obnovili temelje i pročistač, a zatim izgradili potpuno novu zgradu. Danas je to uređeno mjesto za kupanje koje je Liberec dugo čekao. Sada, stojim na rubu bazena, gledam snježno bijelu zgradu koja obrubljuje rub šume poput čipke, čeka svoje prve posjetitelje i mislim — sve je vrijedilo. Haus