Nakon ovoga, sve je ostalo teže gledati

U prvih 25 godina 21. stoljeća televizija je proizvela niz serija koje su trajno promijenile narativ, estetiku i ambicije malog ekrana. Od institucijskih studija moći i kapitalizma, preko intimnih portreta traume, identiteta i svakodnevice, do komedija koje su redefinirale humor i nelagodu – ove serije i dalje služe kao referentna točka. Ne zato što su savršene, nego zato što su bile hrabre, formalno inovativne i tematski nemilosrdne. Ovo je kanon koji se ne gleda iz nostalgije, nego iz potrebe. Zrinka Pavlić je odabrala za tportal: Igra prijestolja; Bijeli lotos; Dobro mjesto; Mindhunter, Seks i grad, Žica, Bojack Horseman, Sopranos, Breaking Bad, Six Feet Under i druge…