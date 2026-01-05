Dvadeset i pet serija koje su nam objasnile svijet (i pokvarile kriterije) - Monitor.hr
Nakon ovoga, sve je ostalo teže gledati

Dvadeset i pet serija koje su nam objasnile svijet (i pokvarile kriterije)

U prvih 25 godina 21. stoljeća televizija je proizvela niz serija koje su trajno promijenile narativ, estetiku i ambicije malog ekrana. Od institucijskih studija moći i kapitalizma, preko intimnih portreta traume, identiteta i svakodnevice, do komedija koje su redefinirale humor i nelagodu – ove serije i dalje služe kao referentna točka. Ne zato što su savršene, nego zato što su bile hrabre, formalno inovativne i tematski nemilosrdne. Ovo je kanon koji se ne gleda iz nostalgije, nego iz potrebe. Zrinka Pavlić je odabrala za tportal: Igra prijestolja; Bijeli lotos; Dobro mjesto; Mindhunter, Seks i grad, Žica, Bojack Horseman, Sopranos, Breaking Bad, Six Feet Under i druge…


Manje serija, više dilema, nimalo policije (skoro)

Najbolje TV serije 2025. – osobni top 10 s počasnim spomenima prema Kulturpunktu

Godina stezanja remena donijela je manje serija, ali i dalje dovoljno razloga za strastvene rasprave. Od partizanskog Star Warsa i filozofske SF-utopije, preko animiranih eksperimenata, noirovskih dramedija i misterija, do sitkoma koji još uvijek odbijaju umrijeti – 2025. je bila neujednačena, ali poticajna TV-godina. Krimići su dominirali, ali ne i ovom listom. U fokusu su ideje, likovi i ambicija, a ne sirene i značke. Kulturpunkt

Serije (kratko i jasno):

  • Andor – politički, radnički i partizanski Star Wars
  • Pluribus – kolektivna svijest protiv američkog individualizma
  • Poker Face – šašavi krimić s dušom
  • The White Lotus – bogati ljudi, spori otrovi, slabije finale
  • Severance – i dalje čudan, lijep i egzistencijalno uznemirujuć
  • Side Quest – antologijske priče iz svijeta Mythic Questa
  • The Lowdown – novinar u Tulsi, noir s empatijom
  • Common Side Effects – gljiva koja prijeti farmaceutskom kapitalizmu
  • Adults – zilenijalci između Sunnyja i Broad Cityja
  • The Eternaut – argentinski strip pretvoren u pulpy SF