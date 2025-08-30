Porast prijava silovanja u Europi: brojke bez konteksta zavaravaju - Monitor.hr
Kad statistika viče, a istina šapće

Porast prijava silovanja u Europi: brojke bez konteksta zavaravaju

U zadnjih 20-ak godina Europa bilježi snažan rast prijava silovanja, no uzrok nije samo „val nasilja“, već i šire definicije kaznenog djela, veća društvena svijest i spremnost žrtava na prijavu. Švedska prednjači zbog zakonskih promjena i pristupnog modela „samo da znači da“, dok i Velika Britanija i druge zemlje EU bilježe porast zbog reformi i kampanja. Hrvatska je također proširila pojam silovanja, što povećava broj prijava. Elon Musk je temu iskoristio za populistički ispad, ali kontekst pokazuje složeniju sliku od pukih brojki. Index


