Kad statistika viče, a istina šapće

Jedna od triju žena u EU doživjela je fizičko nasilje, seksualno nasilje ili prijetnje u svojoj odrasloj dobi; jedna od šest žena u EU doživela je seksualno nasilje, uključujući silovanje, u odrasloj dobi; jedna od pet žena suočila se sa fizičkim ili seksualnim nasiljem od strane partnera, rođaka ili drugog člana domaćinstva; jedna od triju žena bila je seksualno uznemiravana na radnom mjestu; pojavnost ovog oblika nasilja češća je kod mlađih žena od kojih su dvije od pet žena doživjele seksualno uznemiravanje na radnom mjestu, a jedna od osam žena prijavila je događaj policiji. Da je ovo gorući problem koji je postojan, i koji sve više divlja u svim državama sveta, Europski parlament i Savjet EU-a nedavno su usvojili Direktivu (EU) 2024/1385 o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

I pored svega ovoga, nakaznoga i opasnoga, u našoj Domovini Isusovih razapetih godina, nastavlja se da se svake prve subote u mjesecu naši trgovi pretvaraju u poligon za demonstraciju vjerskog fanatizma, suvremenog oblika zelotizma, sa obrisima manipulacije i mnogo neznanja. Ivan Zidarević za Autograf.