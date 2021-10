Broj paušalnih obrta u Hrvatskoj je narastao zadnjih godina, prema posljednjim podacima oni čine 48% svih obrta, a 2015. su činili 19 posto. Povećanje je znatno i u IT sektoru, gdje je trenutno oko 4500 “paušalaca” (za usporedbu, sve tvrtke članice udruge CISEx zapošljavaju oko 8000 ljudi). Prema ocjeni direktora Udruge Glas poduzetnika i predsjednika Uprave IT tvrtke Poslovna inteligencija Dražena Oreščanina, od 70 do 80 posto paušalnih obrta je zapravo lažno, odnosno riječ je o prikrivenom zapošljavanju koje je omogućio “šupalj” i loše napisan zakon. Porezna uprava je sada objavila da pokreće postupke provjere paušalnih obrta. Jutarnji…