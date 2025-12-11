Možemo odahnuti
Porezna povukla sporni članak nakon pritiska javnosti
Vlada je povukla članak 67. izmjena OPZ-a koji bi Poreznoj upravi omogućio pristup elektroničkim podacima građana bez naloga. Stručnjaci i javnost snažno su reagirali, što je prema odvjetniku Vlahu Hrdalu presudno utjecalo na odluku. Iako smatra da se odredba neće vratiti, upozorava da je riječ o širem trendu nasrtaja na digitalnu privatnost, uključujući i europski prijedlog Chat Controla. Ovaj slučaj pokazao je da postoji granica koju građani ne dopuštaju prijeći – digitalna prava postaju političko pitanje prve linije. Netokracija