Prisutan i kad ga nema
Porini ove godine bez Thompsona: struka je jasno dala do znanja da u glazbenom smislu njegov rad u 2025. nije vrijedan spomena
Iste večeri kad je krenula ovogodišnja Dora izašao je i 33. Porin sa svojim nominacijama. Taman je ostao u medijskoj sjeni zahvaljujući puno atraktivnijem glazbenom nacionalnom događaju. Taman da se sve samo stigne objavit kao vijest ili crtica u jeku groznice u kojoj se najviše pažnje usmjerava na domaću predeurovizijsku fibru. S jedne strane gledano to je nespretna koincidencija, s druge idealan moment za spin – da nešto prođe bez previše medijske pompe. A što je posrijedi vjerojatno nećemo nikad saznati. Teško je reći je li prošlogodišnja pompa oko Thompsona na Porinu imalo nekog utjecaja s obzirom na sadašnju sliku po pitanju nominacija, no direkcija Porina je, kako su se stvari razvijala prošle godine, vjerojatno i sama postala svjesna da je MPT prevelik, prvenstveno politički, zalogaj za struku i da bi posljedice po ostatak scene bile svedene na „spaljenu zemlju“, a Porin bio doveden ili pred svoje posljednje poglavlje ili na poglavlje od kojeg se neće moći oporaviti i konsolidirati redove. Zoran Stajčić za Ravno do dna