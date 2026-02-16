Porini ove godine bez Thompsona: struka je jasno dala do znanja da u glazbenom smislu njegov rad u 2025. nije vrijedan spomena - Monitor.hr
Prisutan i kad ga nema

Porini ove godine bez Thompsona: struka je jasno dala do znanja da u glazbenom smislu njegov rad u 2025. nije vrijedan spomena

Iste večeri kad je krenula ovogodišnja Dora izašao je i 33. Porin sa svojim nominacijama. Taman je ostao u medijskoj sjeni zahvaljujući puno atraktivnijem glazbenom nacionalnom događaju. Taman da se sve samo stigne objavit kao vijest ili crtica u jeku groznice u kojoj se najviše pažnje usmjerava na domaću predeurovizijsku fibru. S jedne strane gledano to je nespretna koincidencija, s druge idealan moment za spin – da nešto prođe bez previše medijske pompe. A što je posrijedi vjerojatno nećemo nikad saznati. Teško je reći je li prošlogodišnja pompa oko Thompsona na Porinu imalo nekog utjecaja s obzirom na sadašnju sliku po pitanju nominacija, no direkcija Porina je, kako su se stvari razvijala prošle godine, vjerojatno i sama postala svjesna da je MPT prevelik, prvenstveno politički, zalogaj za struku i da bi posljedice po ostatak scene bile svedene na „spaljenu zemlju“, a Porin bio doveden ili pred svoje posljednje poglavlje ili na poglavlje od kojeg se neće moći oporaviti i konsolidirati redove. Zoran Stajčić za Ravno do dna


30.03.2025. (13:00)

Nagrada koja uvijek zna tko je bio popularan prije tri godine

Stajčić o ovogodišnjim dodjelama Porina: Kao i svaki Porin, na žalost

Dakle, Porin ima veliko glasačko tijelo složeno po sindikalnim uzusima i koje, kako je ponuđeno iz primjera u uvodu (Ogenj osvaja Porin za najbolji album alternativne glazbe ispred Nemečeka), u nekim kategorijama odlučuje po ovlaš prikupljenim informacijama, tj. po sistemu: „Za ovog sam čuo pa ću njemu prije dati glas, nego onom za kojeg nisam čuo“. Takva praksa rezultira tromošću i sporosti u prepoznavanju najboljih, ujedno i trendova na godišnjoj bazi i izrazito je pogubna za nova imena. Mi pomake u Porinu po rezultatima možemo uočiti ako gledamo deset godina unatrag, a ne svega sezonu prije. Porin upravo zbog glomaznosti i inertnosti svog glasačkog tijela propušta priliku biti aktualan na godišnjoj bazi. Zoran Stajčić za Ravno do dna.

13.02.2025. (19:00)

Nagrada za preživjele i uporne... i dobrim smislom za biznis

Na Ravno do dna objavili kratki vodič – kako dospijeti na listu nominiranih za Porin

Objavljene su nominacije za 32. nagradu Porin (Index), a za sve one koji se suočeni s informacijama uobličenima u tablice osjećaju izgubljeno, na Ravno do dna su napravili kratki vodič. Za naći se na toj listi moraš: postati Nikša Bratoš, ostati dovoljno dugo na životu, pobijediti u nekakvoj emisiji na tv-u, učlaniti se u klapu, zaskočiti Doru, prijaviti se na festivale, biti uvik kontra kategorije za koju si nominiran, igrati na sigurno i znati šta je bilo…

13.02.2025. (10:00)

Možda nije problem u pjesmi

‘Ako ne znaš šta je bilo’ – hit koji je izazvao kontroverze zbog nominacije za Porin

Thompson se vratio u velikom stilu – neupitno je da zna što radi, a kontroverze su samo dio brenda. Pjevač ih ne potiče niti poriče, drži se podalje od medija i radi svoje uz ogroman uspjeh. Pjesmu Ako ne znaš šta je bilo napisao je Nenad Ninčević, čije ste pjesme sigurno čuli, bilo da ih izvodi Oliver, Grdović ili Thompson otprije. Za ovu pjesmu kaže da nema ratne tematike te da je zapravo ljubavna i da ga veseli što je uz nju na trgu bio zagrljen i sjever i jug. Anđelo Jurkas komentira kako je ta stvar postala hit zbog glazbene nepismenosti velikog broja slušatelja, jer se radi “o rubno pismenoj kompoziciji, i lirski i glazbeno”. Mislim da je bazna psihologija toga da što slušatelje nešto manje tjera na razmišljanje, to su veće šanse da bude hit. Ninčević tvrdi kako nije opterećen nagradama te se na dodjeli ni neće pojaviti, a odgovara i od napada na Remi. Index

10.02.2025. (12:00)

U krivom vagonu...

Mirela Priselac Remi: Žena koja nije mogla šutjeti

Je li sve to uopće glazbena tema, ili se sve treba gledati kroz okulare političkog djelovanja? Evo, pitam otvoreno jer koliko god u životu pisao o drugim glazbenicima i glazbi, nije baš običaj da zbog negativnih kritika dobivam prijetnje smrću. A ovdje se došlo do toga. Do prijetnji smrću, kaže Zoran Stajčić za Ravno do dna.

Da je Remi isto rekla prije mjesec dana reakcija bi bila sasvim drukčija nego sad u ovim tjednima Trumpovog besramnog sadizma, Muskovog divljanja po državnoj riznici i otvorenog i necenzoriranog fašističkog bigotizma Kanyea Westa po Muskovoj društvenoj mreži. Tako je i glavna junakinja ove priče (da, glavna junakinja, jer je ‘na stol’ stavila sve, svoju kompletnu karijeru, a s prijetnjama i život) da bi kao onaj junak iz Slijepčevićevog filma podigla glas protiv fašizma o kojem odjednom više nije učtivo govoriti. Tema i na Forumu

06.02.2025. (22:00)

Možda ni oni ne znaju šta je bilo

Stajčić: ‘Uvrštavati Thompsona u nagrade Porin nažalost znači da je politički stav pobijedio glazbu’

Pjesma ‘Ako ne znaš šta je bilo’ ušla je u izbor za pjesmu godine za nagrade Porin, što je izazvalo reakcije. Zoran Stajčić za Ravno do dna: Šteta je da nitko iz Porina nije našao za shodno informirati se i uvažiti ih prilikom donošenja odluke koju su donijeli, jer su otvorili Pandorinu kutiju koja će potpuno zasjeniti glazbu – ne zna se što je gore; da mu daju ili ne daju tu nagradu ako i kada (najvjerojatnije) uđe u nominacije – kaže Stajčić, navodeći neke koncerte koji su mu zabranjeni zbog isticanja fašističkih obilježja, izvješća WikiLeaksa kako se oko njega okuplja neofašistički pokret, kako je imao tri godine zabrane ulaska u Švicarsku i slično. Druga reakcija je kako neki od glazbenika i glazbenica bozivaju na bojkot Porina. Muzika

25.03.2024. (19:00)

Bilo prekjučer, ali nek se nađe

Porin 2024: Trijumf Leta 3 i Vojka V, bivši ministar kulture ima najbolji klasični album

Nagradu za najbolji album elektroničke glazbe osvojila je grupa Pocket Palma za “III”. Let 3 je dobio Porina za najbolji album alternativne glazbe s albumom “ŠČ! (Extended)”. Filip Rudan osvojio je Porina za najbolju mušku vokalnu izvedbu sa skladbom “The outside”. Nominirani su bili i Boris Štok sa skladbom “Grijeh” te Marko Tolja i skladba “Nismo znali bolje”. Porina za najbolji album jazz glazbe dobila je Tamara Obrovac za album “Nuvola”. Nagradu za najbolji album klasične glazbe dobio je album “Pasija” Berislava Šipuša u izvedbi Zbora HRT-a. HRT Evo popisa svih dobitnika.

09.02.2023. (20:00)

Za prijatelje i dužnike

Jurkas: Porin – Trideset godina dodjele prema medijskoj prisutnosti na sceni

Trideseta jubilarna dodjela domaće diskografske nagrade, i pandana američkom Grammyju, već godinama mimo medijske pažnje, predstavlja presjek maksimalno statističke dvije trećine onoga što doista zanimljivog i vrijednog zbiva na domaćoj glazbenoj sceni. Toliko naime medijski (ne)zainteresirana strukovna glasačka mašina uspije primijetiti što je bilo prijavljeno za nominacije. Porin kao takav nužno mora postojati za onaj dio estradnog življa kojem je taštinski bitno da ga “struka” nagrađuje bez obzira na nepostojanje kriterija i činjenice da se nagrađuje iz vrlo često krivih razloga, a ne onih sadržajnih. No, s obzirom da estradu zanima samo PR i taština, a neki terenski rezultati ili izostaju ili niti mogu postojati, realno, nikog briga. Anđelo Jurkas za Mixer.

06.06.2021. (16:30)

Sve je to mali krug velikih ljudi

Massimo ima pjesmu godine, Albina je najbolja nova izvođačica, Vanna i Urban su izvođači s najboljim vokalnim izvedbama, a Pavel je skupio čak četiri Porina

Dodjela glazbene nagrade Porin održana je jučer. Albina je najbolji novi izvođač, a Porin za životno djelo dobili su Zdenka Kovačiček, Silvio Foretić te posthumno Krunoslav Kićo Slabinac. Četiri Porina osvojila je grupa Pavel, i to za najbolji album Ennui te najbolji album pop glazbe. Osvojili su i Porin za najbolje likovno oblikovanje te za Najbolju vokalnu suradnju, onu s Tedijem Spalatom u pjesmi Ne daj na nas. Porin za pjesmu godine osvojila je Massimova pjesma Mali krug velikih ljudi. Po prvi se puta Porin održao na otvorenom, na Prisavlju uz prijenos na HRT-u, uz pridržavanje epidemioloških mjera. (Tportal)

19.05.2020. (00:00)

Đuro Kolovoz

Senzacija Porina J.R. August: I dalje živim od učiteljske plaće, vozim starudiju i nemam niš’ para

Nikola Vranić poznat pod umjetničkim imenom J.R. August osvojio je čak tri Porina – za novog izvođača godine, za album godine i u kategoriji najboljeg albuma alternativne glazbe. Profesor je engleskog jezika u osnovnoj školi u Klanjcu. O sebi kaže: “Daleko sam još od svog životnog cilja da mogu živjeti isključivo od glazbe. I dalje sam u Zaboku, živim u obiteljskoj kući, vozim stari auto i nemam niš’ para. Jedini luksuz su mi odlasci u Gorski kotar koji me napune energijom i mirom.” Jutarnji

A poslušajte i I’m Afraid the Bird Will Die. Pa pustite neke ide dalje…