Od “gladan sam” do “samopojedoh se” u samo jednom danu
Post od 24 sata pokreće autofagiju i “dubinski popravak” tijela
Simulacija kanala GrowFit Health pokazuje kako tijelo reagira na 24-satni post. Nakon 4 sata pada inzulin, a tijelo troši zalihe šećera. Do 8. sata koristi glikogen, a u 12. ulazi u mini-ketozu, pretvarajući mast u gorivo. Nakon 16 sati počinje autofagija – recikliranje oštećenih stanica i toksina. U 24. satu postiže se “deep repair”: mast postaje glavni izvor energije, smanjuje se upala i poboljšava osjetljivost na inzulin, što može imati dugoročne zdravstvene koristi. Lad Bible