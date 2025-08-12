Post od 24 sata pokreće autofagiju i “dubinski popravak” tijela - Monitor.hr
Danas (17:00)

Od “gladan sam” do “samopojedoh se” u samo jednom danu

Post od 24 sata pokreće autofagiju i “dubinski popravak” tijela

Simulacija kanala GrowFit Health pokazuje kako tijelo reagira na 24-satni post. Nakon 4 sata pada inzulin, a tijelo troši zalihe šećera. Do 8. sata koristi glikogen, a u 12. ulazi u mini-ketozu, pretvarajući mast u gorivo. Nakon 16 sati počinje autofagija – recikliranje oštećenih stanica i toksina. U 24. satu postiže se “deep repair”: mast postaje glavni izvor energije, smanjuje se upala i poboljšava osjetljivost na inzulin, što može imati dugoročne zdravstvene koristi. Lad Bible


Slične vijesti

22.05. (23:00)

Kad nema ručka ni večere – tijelo upali servisni mod

Post od 36 sati pokreće autofagiju, sagorijevanje masti i regeneraciju stanica

Povremeni post od 36 sati potiče niz korisnih procesa u tijelu poput sagorijevanja masti, autofagije, regeneracije stanica i povećanja hormona rasta. Tijelo prelazi s korištenja šećera na masnoće kao glavni izvor energije, a dolazi i do smanjenja upala te poboljšanja inzulinske osjetljivosti. Ipak, stručnjaci upozoravaju da nisu sve koristi potvrđene na ljudima te da post treba provoditi pažljivo i uz stručno vodstvo. Klikni

09.03. (11:00)

Odrekli smo se odricanja

Beck: Šteta da je bojkot trgovina splasnuo baš kad je počela korizma

Da je još malo izdržao, mogao se poklopiti s odricanjem od, recimo, cigareta, alkohola i čokolade – tipičnih žrtvica poznatih Hrvata i Hrvatica o kojima nas onda izvješćuju mediji. Piše Boris Beck za Večernji list. Post je uopće jedini element religioznog koji je našao mjesto u popularnoj kulturi, ali samo kao posebna vrsta dijete. New age teorija kaže da gladovanje rastapa najprije najbolesnije stanice, pa bismo onda iz mršavljenja trebali izaći zdraviji i jači. Identična teorija se primijenila na bojkot dućana – posteći od šopinga, ubit ćemo masne i degenerirane stanice inflacije, i ući u nastavak godine sa zdravijim i jačim kućnim budžetom. Ekonomija države ne razlikuje se od gospodarenja tijelom: prežderavanjem i opijanjem ubrzavamo svoju smrt, a nesposobnošću da se kontroliramo pred punim policama podjarujemo rak-ranu cijena.

23.05.2018. (14:05)

Muslimani odgovorili danskoj ministrici koja im je poručila da uzmu godišnji odmor za vrijeme ramazana jer da njihov post za vrijeme posla može imati štetne posljedice za društvo: Hvala, ali možemo brinuti o sebi, čak i dok postimo

18.05.2018. (07:08)

4 razloga zašto bi jednom tjedno svi trebali postiti

12.05.2017. (15:02)

Manje je više

Što sam naučio nakon godine dana isprekidanog posta?

“Post je poput vježbe – različiti ljudi će imati različite programe, ali cilj je isti: priuštiti tijelu koristan stres koji mu pomaže da postane jače, zdravije i otpornije kada se suočava s većim, potencijalno štetnijim stresovima. Otkako zadnjih godinu dana prakticiram isprekidani post više ne trebam poslijepodnevni drijemež. Nisam razdražljiv ako nisam jeo posljednjih nekoliko sati, što mi prije uvijek dogođalo. Post me nije pretvorio u super sportaša, ali se osjećam sjajno”, piše Kyle Boelte za Outside.

21.02.2017. (22:43)

Manje je više (godina)

Pokus: Post pet dana mjesečno smanjuje rizik od niza bolesti

Režim prehrane u kojem se posti pet dana mjesečno kod zdravih ljudi smanjuje rizične faktore za bolesti kao što su dijabetes, srčane bolesti i rak, utvrdilo je američko istraživanje. Sve skupa je 100 zdravih ljudi sudjelovalo u studiji, primijenili su režim zvan FMD gdje se unosi malo kalorija, malo šećera i malo proteina, ali puno nezasićenih masti što je rezultiralo smanjenim indeksom tjelesne mase, nižim tlakom i šećerom u krvi te poboljšanim kolesterolom. Stručnjaci ovaj režim prehrane preporučuju ljudima koji žele optimizirati svoje zdravlje, pretilima i ljudima s prekomjernom težinom te onima koji imaju nenormalne razine biomarkera za starenje i bolesti povezane sa starošću. Fox News

19.07.2016. (14:03)

Kako se posti za Ramazan u arktičkoj Kanadi gdje je dan jaaako dug

10.02.2016. (15:49)

Post u različitim religijama