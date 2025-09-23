Povremeni post: Ključ je u kalorijama, ne u satu - Monitor.hr
Danas (23:00)

Savršen način da se prebacite na sagorijevanje masti, a da se u stvarnosti samo prestanete prejedati poslije 8 navečer

Povremeni post: Ključ je u kalorijama, ne u satu

Intermitentni post (povremeni post) stekao je veliku popularnost kao učinkovita dijeta za mršavljenje. Međutim, novija istraživanja pokazuju da njegov uspjeh uglavnom proizlazi iz smanjenog unosa kalorija, a ne iz samog vremenskog ograničenja jela. Usporedbe s drugim dijetama koje imaju jednak kalorijski unos pokazale su da nema značajnih prednosti u gubitku težine, poboljšanju zdravlja srca ili razine šećera u krvi. Iako je koristan za zdrave odrasle osobe, intermitentni post nije magično rješenje i može imati negativne učinke kod starijih osoba, dijabetičara i onih sa srčanim problemima. Prije početka, preporučuje se konzultacija s liječnikom. Index


Slične vijesti

09.09. (07:00)

Kad farmacija radi posao javnog zdravstva, a ministarstvo objašnjava da je to samo edukacija

Ozempic: od lijeka za dijabetes do nacionalnog programa mršavljenja bez odluke države

Osim što rješavaju važno pitanje prošlog i ovog stoljeća, kako bez dosad nužne muke prilagoditi tijelo društvenim idealima, ovi lijekovi legitimiraju ideju da tržište samo sebe regulira kroz inovacije, a ne kroz demokratske ili javnozdravstvene odluke. Riječju, da farmakologija može popraviti kapitalizam. Bavimo se, međutim, prozaičnim pitanjem: Kako je Ozempic, kao lijek namijenjen liječenju dijabetesa tipa 2, u Hrvatskoj u rekordnom roku postao hit? Industrija je djelovala na dvije razine, prvo kroz masovno medijsko skriveno reklamiranje off–label upotrebe u liječenju debljine, koja u Hrvatskoj u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja nije dopuštena. Država se u to uklopila zauzimanjem licemjernog stava: istovremeno zadržavajući liječenje debljine u domeni privatnog zdravstva i zatvaranjem očiju pred očito raširenom offlabel upotrebom u toj sferi.

Cijeli sadržaj nedvojbeno upućuje na to da debljina nije posljedica načina života, pa stoga u domeni socijalne medicine, nego neurokemijskih procesa kojih se ne treba stidjeti i koji se, srećom, mogu farmakološki riješiti. Stoga je najbolje da se oni koji žele smršavjeti obrate liječnicima koji će to, očito, osigurati. Mnogi od njih rade u javnom sektoru, najčešće kao liječnici obiteljske medicine. Nataša Škaričić za Novosti

07.09. (22:00)

Kad bakterije rade za vas, a desert postane nuspojava

Crijevne bakterije kao novi saveznik u borbi protiv kilograma i dijabetesa

Novo istraživanje pokazuje da crijevne bakterije mogu proizvoditi spojeve koji potiču lučenje hormona GLP-1 i FGF21, reguliraju apetit i šećer u krvi te smanjuju želju za slatkim. Ključnu ulogu imaju Bacteroides vulgatus, vitamin B₅ i triptofan, čime mikrobiom djeluje poput prirodne verzije lijekova poput Ozempica. Premda je zasad riječ uglavnom o pokusima na miševima, rezultati otvaraju put prehrani i probioticima kao potencijalnim terapijama protiv pretilosti i dijabetesa. Igor Berecki za Bug

05.08. (15:00)

Kad ti gen kaže da paziš s grickalicama

Debljina se može predvidjeti i spriječiti, kažu danski znanstvenici

Danski znanstvenici razvili su poligenski rizični skor (PGS) koji može već u dobi od pet godina predvidjeti rizik od pretilosti u odrasloj dobi. Test se temelji na analizi podataka više od pet milijuna ljudi i trenutačno je najučinkovitiji za osobe europskog podrijetla. Studija pokazuje da djeca s visokim PGS-om počinju dobivati višak kilograma već od 18. mjeseca života, što otvara mogućnost za ranije i preciznije intervencije. Genetika nije sudbina, ali može pomoći da se pretilost – umjesto liječila – jednostavno spriječi. Bug

23.07. (12:00)

Normalno da mraviš kad ti je ionako sve fuj

GLP-1 lijekovi mijenjaju apetit – ali i okus: manje mesa, više brokule

Lijekovi poput Ozempica, Wegovyja i Mounjara ne djeluju samo na osjećaj gladi – mijenjaju i okus hrane. Pacijenti diljem svijeta, uključujući Hrvatsku, prijavljuju da im postaju odbojni meso, jaja, pržena i slatka hrana, dok rastu preferencije za voće i povrće. Znanstvenici vjeruju da GLP-1 agonisti utječu na mozak, okusne pupoljke i sustav nagrađivanja, smanjujući emocionalnu povezanost s hranom. Studije potvrđuju pad kalorijskog unosa i promjene u prehrambenom ponašanju – što bi mogao biti ključ njihove uspješnosti u mršavljenju. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.

04.02. (08:00)

Samo da se ne pomame za njim pa da opet bude nestašice za potrebite

Revolucionarni lijek za mršavljenje i dijabetes stigao u Hrvatsku

Tirzepatid, lijek za liječenje dijabetesa i pretilosti, dostupan je u Hrvatskoj od studenog 2024. i već pokazuje izvanredne rezultate. Pacijenti prijavljuju značajan gubitak težine i poboljšanu kvalitetu života, a liječnici ističu njegovu učinkovitost i manje nuspojava u usporedbi s prethodnim terapijama. No, visoka cijena i nedostatak pokrića HZZO-a ograničavaju njegovu širu primjenu. Unatoč tome, studije potvrđuju da ovaj lijek može smanjiti rizik od dijabetesa, srčanih bolesti i masne jetre te čak nadmašiti učinke semaglutida i barijatrijske kirurgije. Index

12.01. (11:00)

Tableta umjesto teretane

Inovativni lijekovi za pretilost: manje nuspojava, veći uspjeh

Farmaceutska industrija intenzivno razvija nove lijekove za mršavljenje, s ciljem smanjenja nuspojava i povećanja učinkovitosti. Popularni lijekovi poput Ozempica i Wegovyja, temeljeni na GLP-1 agonistima, iako učinkoviti, izazivaju mučninu i gubitak mišićne mase. Nova generacija lijekova, poput onih koji ciljaju receptor NK2R, obećava značajno smanjenje tjelesne težine bez neugodnih nuspojava. Prema studijama, ovi lijekovi mogu smanjiti težinu za 10 do 25 posto godišnje, otvarajući vrata novim terapijama za milijune pretilih i dijabetičara. Lider

12.12.2024. (00:00)

Izvana debeli, mršavi u glavi

Ballet body – posljedica sve masovnijeg mršavljenja uz pomoć Ozempica

Novi ideal lijepog tijela: mršavog, elegantnog i mišićavog. Poput balerina. Naoko zdrav trend u čijoj pozadini stoji nešto drukčija priča. Za početak, nije za svakoga. Jedna od najboljih hrvatskih trenerica ne povodi se za trendovima. Svatko, kaže, treba vježbati sukladno svojoj građi. I dok neki baletno tijelo žele oblikovati treningom, ovaj je trend posljedica sve masovnijeg mršavljenja uz pomoć Ozempica, lijeka namijenjenog oboljelima od dijabetesa. Brz gubitak kilograma ostavlja posljedice. Vrlo često imamo višak kože i potkožnog tkiva u pojedinim dijelovima kao što su donji trbuh, bokovi i grudi, i kod muških i kod ženskih osoba – kaže plastični kirurg za HRT. A tu je već poznato i Ozempic lice, s upalim očima i više bora. Pa slijede kirurški zahvati kojima se licu vraća volumen, a s tijela uklanja višak kože. Zbog pomame za Ozempicom, na tržištu ga nema dovoljno. To zabrinjava dijabetičare i njihove liječnike.

26.11.2024. (17:00)

I kilogrami imaju pamćenje

Jo-jo efekt: kada stanice masnog tkiva “pamte” gojaznost i izgubljene kile se brzo vraćaju

Skoro polovica Nijemaca je pretila, a svaki peti ima BMI veći od 30. Stručnjaci ističu da je najveći izazov održati postignutu težinu, a ne samo smršaviti. Jo-jo efekt djelomično objašnjavaju genske promjene u masnim stanicama koje dugo “pamte” pretilost. Znanstvenici su otkrili da masne stanice pretilih osoba, čak i nakon značajnog gubitka težine, ostaju “programirane” za skladištenje energije. Ovo naglašava važnost ranih intervencija i prevencije. No, terapije za trajno brisanje ovih promjena još su u povojima, a “injekcije za mršavljenje” zasad nude samo privremeno rješenje. DW

22.10.2024. (19:00)

Bitna je količina

Razina kofeina u krvi mogla bi imati pozitivan učinak na mršavljenje i dijabetes

Razina kofeina u krvi mogla bi utjecati na tjelesnu masnoću i rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, pokazalo je istraživanje koje su zajedno proveli švedski Institut Karolinska, Imperial College iz Londona i Sveučilište Bristol. Napitci s kofeinom, a bez kalorija, mogli se koristiti za smanjenje razine tjelesne masti, no potrebna su dodatna istraživanja. “Genetski predviđene veće koncentracije kofeina u plazmi povezane su s nižim indeksom tjelesne mase i masom cijelog tijela”, objašnjavaju znanstvenici u istraživanju. Važno je također imati na umu da nisu svi učinci kofeina na tijelo pozitivni, što znači da treba biti oprezan kada se procjenjuju dobrobiti konzumacije. Nacional

24.04.2024. (15:00)

Matematičke pripreme za ljeto su krenule

Proteini su važni za obnovu mišića, metabolizam i poticanje osjećaja sitosti

Unesena količina proteina može imati značajnu ulogu u gubitku kilograma. Kad je u pitanju konkretna količina proteina, stručnjaci govore da to ovisi o više faktora. Tako dob, spol, mišićna masa, razina aktivnosti i cjelokupno zdravlje imaju ulogu u određivanju količine potrebnih proteina. Ipak, stručnjaci ističu da je, za one koji žele smršavjeti, dnevna preporuka unos između 1,2 do 1,6 grama proteina po kilogramu tjelesne težine. Na konkretnom primjeru, osoba koja teži 68 kilograma, dnevno mora unijeti od 82 do 109 grama proteina. Osim proteina, treba osigurati dovoljan unos zdravih masti i ugljikohidrata te povećati unos vode. (Index)