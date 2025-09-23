Savršen način da se prebacite na sagorijevanje masti, a da se u stvarnosti samo prestanete prejedati poslije 8 navečer
Povremeni post: Ključ je u kalorijama, ne u satu
Intermitentni post (povremeni post) stekao je veliku popularnost kao učinkovita dijeta za mršavljenje. Međutim, novija istraživanja pokazuju da njegov uspjeh uglavnom proizlazi iz smanjenog unosa kalorija, a ne iz samog vremenskog ograničenja jela. Usporedbe s drugim dijetama koje imaju jednak kalorijski unos pokazale su da nema značajnih prednosti u gubitku težine, poboljšanju zdravlja srca ili razine šećera u krvi. Iako je koristan za zdrave odrasle osobe, intermitentni post nije magično rješenje i može imati negativne učinke kod starijih osoba, dijabetičara i onih sa srčanim problemima. Prije početka, preporučuje se konzultacija s liječnikom.