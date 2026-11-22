Da se zapitaš tko je tu lud
Potresna svjedočanstva pacijenata: Što se događa iza vrata psihijatrijskih bolnica?
Psihologinja Martina Barbiš je kod Stankovića iznijela nalaze svog istraživanja (provedenog 2014. i 2015. na 214 ispitanika) te svjedočanstva pacijenata o grubom tretmanu, prijetnjama, fizičkom sputavanju i strahu, pozivajući na stroži nadzor i inspekcije uz isticanje važnosti empatičnog osoblja. Psihijatrica Dubravka Ergović upozorila je na težinu rada u kriznim situacijama, kronični manjak psihijatara (poput situacije u Slavonskom Brodu), duga čekanja na preglede, potrebu za obveznom edukacijom i dostupnijom psihoterapijom, naglasivši da je oporavak moguć i da iza svake dijagnoze stoji čovjek. HRT