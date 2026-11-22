Filip Hrgović je po drugi put gostovao kod Stankovića, ovaj put nakon što je postao svjetski prvak. Priznao je da su ga u meč protiv Mosesa Itaume doveli kao “žrtveno janje”, no on je tu vidio svoju priliku i iskoristio ju. Istaknuo je kako se u okrutnom svijetu profesionalnog boksa – nenaklonjenom malim nacijama – godinama borio bez podrške saveza ili klubova. Umjesto gromoglasnih dočeka i slavlja, izabrao je miran obiteljski odmor i pronalazak snage u vjeri, zaključivši kako ga je težak put naposljetku doveo do najveće životne pobjede. HRT