Poznati koji su nas napustili ove godine - od Davida Lyncha do Genea Hackmana, Diane Keaton i Roberta Redforda... - Monitor.hr
Danas (18:00)

Zvjezdani odlazak: redom, bez audicije

Poznati koji su nas napustili ove godine – od Davida Lyncha do Genea Hackmana, Diane Keaton i Roberta Redforda…

Krajem studenog napustio nas je Tom Stoppard, nagrađivani scenarist i dramaturg. Nedugo prije njega stigla je vijest o smrti Uda Kiera, zapaženog njemačkog glumca. Ove godine otišao je veliki broj poznatih glumaca, ali i glazbenika i drugih umjetnika i značajnih osoba, počevši od Davida Lyncha početkom godine. Ovaj svijet su također napustili Marianne Faithfull, Robertom Flack, Michelle Trachtenberg, Gene Hackman, Richard Chamberlain, Val Kilmer, Michael Madsen, Hulk Hogan, Ozzy Osbourne, Terence Stamp, Jane Goodall, Dick Cheney, japanski glumac Tatsuya Nakadai i brojni drugi… EW, IMDB


Slične vijesti

15.08. (16:00)

Kad mikrofon zamijeni škare, a golmanske rukavice fiskalnu blagajnu

Poznati Hrvati i zanimanja koja su im skoro “umaknula” – od tapetara do građevinara i stručnjaka za promet

Severina je išla u gimnaziju i paralelno s njom u glazbenu školu. Jacques Houdek završio je srednju frizersku školu, Luka Nižetić gimnaziju, Tony Cetinski završio je Turističko-hotelijersku školu, Mišo Kovač je tapetar, a Nina Badrić srednju završila dopisno, Damir Urban je išao u tehničku srednju, Miroslav Škoro je išao u Višu građevinsku školu, Boris Novković školovao se u Centru za kulturu i umjetnost. Jelena Rozga išla je u Srednju baletnu školu, Livaja je trgovac, Modrić ugostitelj, a Gvardiol je završio Školu za cestovni promet. Janica Kostelić upisala je srednju trgovačku školu, Aleksandar Stanković završio je Centar za upravu i pravosuđe, kao i Zoran Milanović, a Ana Brdarić Boljat Prvu gimnaziju. Premijer Andrej Plenković pohađao je Obrazovni centar za jezike. Prvu tehničku školu Tesla, gdje se izučavao za strojarskog tehničara, pohađao je Joško Lokas, dok je njegov kolega Tarik Filipović išao u gimnaziju… Index

11.07.2024. (19:00)

Diskrecija ispred svega

Ugovori o tajnosti nisu rijetkost među celebovima, kršenje odredbi o privatnosti podrazumijevaju ogromne sankcije

Ethan Hawke nije ni svojim kćerima smio otkriti da će nastupiti u spotu za pjesmu Taylor Swift, djelatnici tvrtke u vlasništvu Lea DiCaprija nisu smjeli otkriti da su ga osobno upoznali, bivša supruga Davida Bowieja nije smjela čak 10 godina nakon razvoda s pjevačem otkriti kako ga je zatekla u krevetu s Mickom Jaggerom, Tom Cruise i Nicole Kidman sklopili su NDA sa svojom dadiljom s kaznom od 20 dolara za svaki primjerak bilo koje publikacije u kojem bi se našle informacije kojima ona otkriva detalje o njihovom privatnom životu. To bi značilo da je odavanje podataka časopisu People, zbog broja tiskanih i online primjeraka tog magazina, nju moglo koštati 60 milijuna dolara…. Index

27.08.2017. (21:57)

Otišao u vječna motopilališta

Umro Tobe Hooper, redatelj ‘Teksaškog masakra…’

Umro je cijenjeni filmaš Tobe Hooper, poznat po hororima, a najpoznatiji po ‘Teksaškom masakru motornom pilom’, horor klasiku iz 1974. Ovaj je film postavio temelje za uspjehe budućih indie horora, tim više što je uz budžet od 300.000 dolara zaradio – 30 milijuna dolara. Nije mu to jedini takav film – ‘Poltergeist’ iz 1982. podjednako je i poznat i cijenjen. Variety

27.11.2016. (13:22)

25 fotki poznatih kad su bili djeca