Zvjezdani odlazak: redom, bez audicije
Poznati koji su nas napustili ove godine – od Davida Lyncha do Genea Hackmana, Diane Keaton i Roberta Redforda…
Krajem studenog napustio nas je Tom Stoppard, nagrađivani scenarist i dramaturg. Nedugo prije njega stigla je vijest o smrti Uda Kiera, zapaženog njemačkog glumca. Ove godine otišao je veliki broj poznatih glumaca, ali i glazbenika i drugih umjetnika i značajnih osoba, počevši od Davida Lyncha početkom godine. Ovaj svijet su također napustili Marianne Faithfull, Robertom Flack, Michelle Trachtenberg, Gene Hackman, Richard Chamberlain, Val Kilmer, Michael Madsen, Hulk Hogan, Ozzy Osbourne, Terence Stamp, Jane Goodall, Dick Cheney, japanski glumac Tatsuya Nakadai i brojni drugi… EW, IMDB