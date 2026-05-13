Nije za penjanje
Poznati pariški most pretvorit će u umjetnu spilju na rijeci, ali samo na kratko
Povodom četrdesete obljetnice kultnog projekta Christa i Jeanne-Claudea, umjetnik JR od 6. do 28. lipnja 2026. godine pretvara Pont Neuf, poznati most u Parizu na rijeci Seini u monumentalnu umjetnu spilju. Projekt „La Caverne du Pont Neuf“ koristi napuhane strukture i tiskanu tkaninu kako bi stvorio trompe-l’oeil efekt sirovog vapnenca. Povijest ovog mosta puna je intriga: 1985. godine Christo ga je umotao u tkaninu tek nakon što je tadašnji gradonačelnik Jacques Chirac slučajno potpisao dozvolu skrivenu u hrpi papira, a potom odustao od zabrane pod prijetnjom medijskog skandala. Danas, uz zvukove Thomasa Bangaltera i AR tehnologiju, JR nastavlja tu tradiciju drskih urbanih transformacija. Designboom, Wikipedia