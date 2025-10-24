Kad se klađenje pretvara u prognozu, a porez u zagonetku
Prediktivna tržišta u Hrvatskoj: siva zona između kripta i klađenja
Prediktivna tržišta poput Polymarketa omogućuju trgovanje vjerojatnošću događaja – od izbora do cijena dionica – koristeći stablecoin USDC. U Hrvatskoj za takve platforme ne postoji jasan pravni okvir: dobit se može tumačiti kao kapitalni dobitak na kripto-imovini (porez 12%) ili kao dobitak od klađenja (10–30%), ali bez licenciranog priređivača. Porezna uprava zasad nema službeni stav, pa korisnici sami snose rizik i obvezu prijave. Dok EU uvodi jasnija pravila kroz uredbu MiCA, Hrvatska još traži odgovor što je zapravo “ulaganje u budućnost.” Lider