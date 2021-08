Ako nije tu nije bitno

Protekli tjedan prošao je u znaku konačnog priznanja da su ambiciozni planovi o imunizaciji stanovništva neostvarivi, otvorena su vrata za ulazak u Schengen, prihvaćen je Nacionalni plan za oporavak i sigurnost, što znači da će novci iz Europske unije stići, u Dubrovniku su istog dana održani Forum i otvorene su Ljetne igre, neradna nedjelja se još jednom vratila u fokus, kao i Milanović sa svojim besmislicama. Usput smo svjedočili velikom sportskom tjednu, a na kraju je obilježena i još jedna tužna godišnjica Srebrenice – piše Dragan Markovina za Telegram i one kojima je dovoljan jedan članak s vijestima tjedno. Evo što Markovina kaže o Milanoviću: Ono što izvodi Zoran Milanović je zapravo tužno i besmisleno. Nije problem što iskazuje interes za sudbinu Hrvata u toj zemlji, ali način na koji to radi je tužan, besmislen i kontraproduktivan. Odlaskom na turneju po isključivo većinskim hrvatskim krajevima, upravo u dane obilježavanje tragedije Srebrenice, uz patronizirajuće intervjue neće napraviti apsolutno ništa. Kako za poboljšanje odnosa u toj zemlji, tako ni za položaj Hrvata. Uostalom, zamislimo da Aleksandar Vučić dođe u Hrvatsku na dan pada Vukovara i obiđe Knin, Glinu, Benkovac i Vukovar, uz intervjue u kojima najavljuje kako se dok je on predsjednik Srbije, nitko neće igrati s pravima Srba u Hrvatskoj.