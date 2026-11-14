Ponedjeljak je još dobro i počeo...
Pregled tjedna: Masakr u Krakowu, kraj ere u Nvidiji i Španjolska u blokadi
- Masakr u Krakowu: 24-godišnji Michał O. ubio je roditelje i sestru u obiteljskoj kući, a zatim na glavnom trgu u Krakowu ubio još šestero ljudi i ranio najmanje 15 prije nego što je podlegao ozljedama u razmjeni vatre s policijom, dok istraga upućuje na ekstremno desne motive.
- Ostavka Jensena Huanga iz Nvidije: Suosnivač i dugogodišnji direktor Nvidije podnio je ostavku nakon 33 godine zbog istrage o više izvanbračnih afera, uključujući onu s Alice Huang koju američke službe povezuju s kineskim obavještajcima i zaobilaženjem ograničenja izvoza čipova.
- Pregovori Ukrajine i Rusije u Abu Dhabiju: Nakon devet mjeseci stanke, Ukrajina i Rusija su uz američko posredovanje načelno dogovorile veliku razmjenu do 3000 ratnih zarobljenika, ali bez napretka oko primirja i teritorijalnog pitanja Donbasa.
- Novi mandatar u Izraelu: Nakon izbora bez jasnog pobjednika, predsjednik Isaac Herzog povjerio je mandat za sastavljanje nove vlade Gadiju Eisenkotu, glavnom suparniku dosadašnjeg premijera Benjamina Netanyahua koji je izgubio parlamentarnu većinu.
- Turneja pape Lava XIV. po Južnoj Americi: Papa Lav XIV. boravi na svojoj prvoj velikoj južnoameričkoj turneji tijekom koje se u Argentini srdačno susreo s predsjednikom Javierom Mileijem, ali je posjetima zatvoru i centru za osobe s invaliditetom poslao jasnu poruku protiv rezova socijalnih prava.
- Neuspjeli opoziv Petea Hegsetha: Republikanska većina u Zastupničkom domu blokirala je pokušaj opoziva američkog ministra obrane Petea Hegsetha zbog vojnih operacija u Iranu bez odobrenja Kongresa, u tjednu obilježenom i njegovim protokolarnim gafom na groblju Arlington.
- Opći štrajk i krize u Španjolskoj: Španjolsku su uoči izbora paralizirali opći štrajk zbog stambene krize i štrajk strojovođa nakon teške željezničke nesreće, dok je sjever zemlje potresla eksplozija bombe u Oviedu u kojoj je poginuo jedan policajac.
- Zatvorska kazna za Russella Branda: Britanski komičar i glumac Russell Brand osuđen je na deset i pol godina zatvora zbog silovanja i seksualnih napada na četiri žene te kaznu izdržava u strogoj izolaciji londonskog zatvora HMP Wandsworth.