Posvojitelji su joj promijenili sudbinu

Michaela je rođena u Sierra Leoneu 1995. Roditelji su je nazvali Mabinty, ali nakon što su oboje umrli ujak ju je poslao u sirotište, gdje je postala samo broj. “Imenovali su nas od 1 do 27. Jedan je bilo najdraže dijete u sirotištu, a 27 najmanje omiljeno. Ja sam bila 27”. Imala je vitiligo, stečenu ograničenu depigmentaciju kože, zbog koje su je u sirotištu prozvali “vražje dijete”. Utjehu je pronalazila u svojoj prijateljici iz sirotišta koja se također zvala Mabinty i bila broj 26. Obje su voljele pjevati, glumiti i maštati o tome kakav bi njihov život bio kad bi ih netko posvojio. Elaine DePrince iz New Jerseyja sanjala je o posvojenju djeteta. Planirala je posvojiti Michaelinu prijateljicu Mabinty. No nazvali su je iz agencije za posvajanje i pitali: “Oprostite, koju Mabinty usvajate? Imamo ih dvije.” Saznala je da je drugu Mabinty odbilo čak 12 obitelji zbog njezine kožne bolesti. Posvojila ih je obje. Index