Kad investitori postanu urbanisti, a gradovi statiraju

Novi Zakon o prostornom uređenju izazvao je kritike oporbe i dijela struke, koji upozoravaju da slabi lokalnu autonomiju i pogoduje velikim investitorima. Ključne zamjerke uključuju mogućnost gradnje mimo lokalnih planova ako se UPU ne donese u dvije godine, urbanu komasaciju uz potencijalna izvlaštenja te širenje građevinskih područja pod izlikom priuštivog stanovanja. Arhitekti tvrde da zakon prijeti prostornoj stabilnosti, dok Možemo ističe da bi novi okvir omogućio punktualnu, infrastrukturno nepraćenu izgradnju i zaobilaženje GUP-ova, osobito u Zagrebu. Zagreb info