51% ljubavi, 100% izvlašten
SDP pokrenuo on-line peticiju protiv novog Zakona o prostornom uređenju
“HDZ ovim Zakonom želi omogućiti izvlaštenje u korist privatnih investitora, pretvarajući javni interes u alat za otimačinu zemlje građana. Ako investitor na nekom području gradnje otkupi 51 posto čestica, može prisilno izvlaštenjem preuzeti ostatak, čak i bez pristanka vlasnika. Istovremeno se gradovima i općinama oduzimaju ovlasti, a ključne odluke sele u jedno ministarstvo, što jedinice lokalne samouprave ostavlja bez ikakve kontrole nad vlastitim prostorom. Ovaj Zakon otvara vrata privatnim investitorima, uništava javni interes i stavlja privatne profite iznad interesa građana. Tražimo hitno povlačenje Zakona iz procedure kako bismo spriječili legalizaciju otimačine”, stoji u opisu peticije. N1