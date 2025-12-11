SDP pokrenuo on-line peticiju protiv novog Zakona o prostornom uređenju - Monitor.hr
Danas (11:00)

51% ljubavi, 100% izvlašten

SDP pokrenuo on-line peticiju protiv novog Zakona o prostornom uređenju

“HDZ ovim Zakonom želi omogućiti izvlaštenje u korist privatnih investitora, pretvarajući javni interes u alat za otimačinu zemlje građana. Ako investitor na nekom području gradnje otkupi 51 posto čestica, može prisilno izvlaštenjem preuzeti ostatak, čak i bez pristanka vlasnika. Istovremeno se gradovima i općinama oduzimaju ovlasti, a ključne odluke sele u jedno ministarstvo, što jedinice lokalne samouprave ostavlja bez ikakve kontrole nad vlastitim prostorom. Ovaj Zakon otvara vrata privatnim investitorima, uništava javni interes i stavlja privatne profite iznad interesa građana. Tražimo hitno povlačenje Zakona iz procedure kako bismo spriječili legalizaciju otimačine”, stoji u opisu peticije. N1


Slične vijesti

Jučer (16:00)

Mole za žene, ali samo one koje šute

Sanja Sarnavka iznenađena odazivom peticiji: Ljudi žele drugačije društvo

Peticija je nastala u mojoj glavi i mom stanu kad sam čula u vijestima za ubojstvo mlade žene u Rijeci uz istovremeno održavanje molitvi na trgovima više gradova. Dok oni kleče i mole da žene priznaju kako su drugotne, kako se pokoravaju autoritetu muškarca i pokorno ga opslužuju, jedna nepokorna zadobila je 30 ubodnih rana nožem i izdahnula na stubištu svoje zgrade. Očekujem da će na vijest kako sam dobila poruku da “smrdljivu Sarnavku treba ubiti”, potpredsjednik Vlade Medved i premijer reći da sam sama kriva jer peticijom izazivam skrušene dobre duše. Sve je naopako. A očaj ljudi vidljiv je u broju potpisa na ovu peticiju. U razgovoru za Novosti kaže da sumnja da će se išta i poduzeti po tom pitanju. Žarko Puhovski komentira za N1 kako je očito da je peticija “napisana u pidžami”…

Prekjučer (21:00)

Neka mole gdje žele - samo ne nasred trga

Sanja Sarnavka pokrenula peticiju za micanje molitelja s trgova: Simbol Majke Božje je ruža

U Hrvatskoj je ove godine ubijeno 18 žena, a aktivistkinje ističu da institucije nisu uspjele zaštititi žrtve. Raste i nezadovoljstvo građana, pa je više od 24.000 ljudi u samo jednom danu potpisalo peticiju za premještanje molitelja s glavnih trgova (taj je broj narasao preko 40 tisuća). Aktivistkinja Sanja Sarnavka naglašava da se ne traži zabrana, nego lokacija koja ne provocira i ne šalje poruke protivne Ustavu. Upozorava i na spor pravosudni sustav te potrebu za prevencijom nasilja, dok šokantni slučajevi femicida i dalje potresaju javnost. Dnevnik. Za N1 komentirala i Istanbulsku konvenciju i gaženje ruža nakon performansa.

12.04.2016. (17:29)

Rak, al ne onaj fini, za doručak

Peticija protiv "vjerojatno" kancirogenog glifosata u Europi

Idući će tjedan Europski parlament glasati o vetu na produžavanje dozvola za korištenje glifosata u herbicidima u Europskoj uniji, a SumOfUs ima peticiju kojom se traži zabrana glifosata u EU. Riječ je o ključnom sastojku Monsantovog herbicida RoundUp koji je “vjerojatno” kancirogen, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Prije mjesec dana bilo je vrlo izgledno da će Europski parlament produžiti korištenje glifosata na još 15 godina, no pobunile su se civilne udruge i znanstvenici, a usprotivile su se i Italija, Francuska, Švedska i Nizozemska, no potreban je dodatan pritisak. Ovdje se može potpisati peticiju protiv glifosata, a ne bi bilo loše ni pisati hrvatskim europarlamentarcima, evo ih: Ruža Tomašić, Andrej Plenković, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Tonino Picula, Biljana Borzan, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec. Ovdje se može pronaći i hrvatskog povjerenika Nevena Mimicu.