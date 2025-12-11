51% ljubavi, 100% izvlašten

Peticija je nastala u mojoj glavi i mom stanu kad sam čula u vijestima za ubojstvo mlade žene u Rijeci uz istovremeno održavanje molitvi na trgovima više gradova. Dok oni kleče i mole da žene priznaju kako su drugotne, kako se pokoravaju autoritetu muškarca i pokorno ga opslužuju, jedna nepokorna zadobila je 30 ubodnih rana nožem i izdahnula na stubištu svoje zgrade. Očekujem da će na vijest kako sam dobila poruku da “smrdljivu Sarnavku treba ubiti”, potpredsjednik Vlade Medved i premijer reći da sam sama kriva jer peticijom izazivam skrušene dobre duše. Sve je naopako. A očaj ljudi vidljiv je u broju potpisa na ovu peticiju. U razgovoru za Novosti kaže da sumnja da će se išta i poduzeti po tom pitanju. Žarko Puhovski komentira za N1 kako je očito da je peticija “napisana u pidžami”…