Kad prostorni plan susretne digitalnu dozvolu

Konačni prijedlozi triju zakona – o prostornom uređenju, gradnji i energetskoj učinkovitosti – upućeni su u Vladinu proceduru. Cilj je digitalizacija, zaštita prostora i ubrzanje izdavanja dozvola. Novi Zakon o prostornom uređenju donosi strože uvjete za gradnju uz obalu, sprječava širenje neuređenih građevinskih područja i regulira etažiranje turističkih zona. Zakoni o gradnji i energetskoj učinkovitosti uvode brže postupke, integraciju s e-sustavima te zgrade nultih emisija do 2030. godine. tportal