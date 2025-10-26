Vlada u proceduru šalje tri zakona: prostorno uređenje, gradnju i energetsku učinkovitost - Monitor.hr
Danas (11:00)

Kad prostorni plan susretne digitalnu dozvolu

Vlada u proceduru šalje tri zakona: prostorno uređenje, gradnju i energetsku učinkovitost

Konačni prijedlozi triju zakona – o prostornom uređenju, gradnji i energetskoj učinkovitosti – upućeni su u Vladinu proceduru. Cilj je digitalizacija, zaštita prostora i ubrzanje izdavanja dozvola. Novi Zakon o prostornom uređenju donosi strože uvjete za gradnju uz obalu, sprječava širenje neuređenih građevinskih područja i regulira etažiranje turističkih zona. Zakoni o gradnji i energetskoj učinkovitosti uvode brže postupke, integraciju s e-sustavima te zgrade nultih emisija do 2030. godine. tportal


