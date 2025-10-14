U zemlji slobode govora — ali samo dok šutiš
Prijetnje profesoru zbog kritike crkve i politike: kad se vjera koristi kao oružje moći
U zemlji koja želi biti demokratska i pristojna, prijetnje zbog javno izgovorene riječi ne smiju biti valuta političkog nadmetanja. U proteklim danima, ugledni univerzitetski profesor i društveni analitičar postao je meta kampanje zastrašivanja nakon što je na vlastitom profilu oštro kritizirao povezivanje vjerskih autoriteta s dnevnom politikom. Umjesto otvorene rasprave i činjenica, uslijedile su prijetnje poslom, sigurnošću porodice i imovinom. To više nije polemika, to je pokušaj da se ušutka svako ko ne misli kao moćni. Danas je to profesor; sutra može biti bilo ko od nas. Srž problema je zloupotreba autoriteta. Kada se vjerske poruke pretvore u političke parole, a moralni kapital institucija koristi kao štit za karijere i stranačke planove, društvo se gura na klizav teren… VBR