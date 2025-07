Od mikrofona na Hipodromu do državnog budžeta – sve je to domovina, zar ne?

Kad je emisija objavljena, bila je izborna šutnja, zbog čega je bilo nezgodno objaviti. No, nema ničeg kompromitirajućeg u ovoj specijalnoj emisiji. Borna Sor počinje sa zaključkom kako bi nevažeći listići bili bolji načelnici i gradonačelnici nego stvarni kandidati (dobro, određene stranke). Lokalni izbori su izbori u kojem svi pobjeđuju, prije svega izborom glazbe u stožerima. Ucjenjivanje birača nema smisla, a ako živiš u Zagrebu i živiš kao Zagrepčanin, moraš znati što je to ajngemahtec. Zagubljeni germanizmi su važniji od programa za drugu najjaču političku funkciju nakon premijerske. No, izlaskom na lokalne izbore bira se nešto također važno, a to su i – bolji mediji. Važna i nesatirična poruka za kraj.