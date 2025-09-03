Nove sezone popularne sapunice: Tko je tu gigant, a tko samo dobro napuhan balon?
Prime Time: Opet se bocka
Opet se premijer bocka, ali ne cjepivom, nego glupostima. Zamislite, uvjerava vas da postoje neki “virtualni ustaše” koje on jedini može pobijediti. Dok on pumpa taj balon, stvarni problemi, poput zabrane festivala u Benkovcu, prolaze nezapaženo. Postigao je savršenu diverziju. Sebe naziva “gigantom”, ali u mitologiji su giganti uvijek poraženi. On pokušava biti grčki junak, ali na kraju ispada da se bori s nepostojećim čudovištima koje je sam izmislio. Eto, to je naša politika: cirkus u kojem vas klaun uvjerava da je jedini heroj…