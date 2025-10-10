Bolje Sveti Martin na Muri nego smrdljivi Martin na faci
Prime Time: Sitnež
Borna je, bježeći od cijevi i grijanja iz 19. stoljeća s Orlovca, u novoj epizodi Prime Time-a uspio otkriti da se u Hrvatskoj korupcija sporije sudi nego što se seljačka buna (iz 1653.) rješava. Satiričar se seli, no država je i dalje nezaustavljiva HDZ-ova dinastija. Izbori u stranci važniji su od parlamentarnih, a jedina prava dehumanizacija, kako nas uči premijer, je kad se HDZ-ovca ne želi poslužiti u birtiji. A tek Tolušićeva “bol u leđima” zbog koje se suđenje odgađa – prava sitnež smo mi, kmetovi, koji sve to plaćamo.