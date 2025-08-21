Kako naučiti voljeti ljeto u Hrvatskoj, čak i kad se sve raspada
Prime Time: Svi mrze mlade
Dobrodošli u novi “Prime Time”, gdje je turistička sezona spektakularna unatoč brojkama koje govore drugačije. O požarima se ne brine jer nam je važniji Rafale od Canadaira, a Knin je, naravno, oaza jedinstva, osim kad branitelji kritiziraju simbole branitelja. Riječki nadbiskup je pozvao da se okrenemo budućnosti, jer prošlost je očito previše komplicirana. Jasno je da su svi koji se ne slažu s ovom logikom ‘anti-Hrvati’. Na kraju, epizoda nas uvodi u epsku sudsku farsu: Thompson protiv novinarke. Što je četiri godine za DORH? Ništa! Važno je da su pravda i istina, kao i uvijek, na pravom mjestu. Ili barem tako kažu.