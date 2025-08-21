Prime Time: Svi mrze mlade - Monitor.hr
Danas (14:00)

Kako naučiti voljeti ljeto u Hrvatskoj, čak i kad se sve raspada

Prime Time: Svi mrze mlade

Dobrodošli u novi “Prime Time”, gdje je turistička sezona spektakularna unatoč brojkama koje govore drugačije. O požarima se ne brine jer nam je važniji Rafale od Canadaira, a Knin je, naravno, oaza jedinstva, osim kad branitelji kritiziraju simbole branitelja. Riječki nadbiskup je pozvao da se okrenemo budućnosti, jer prošlost je očito previše komplicirana. Jasno je da su svi koji se ne slažu s ovom logikom ‘anti-Hrvati’. Na kraju, epizoda nas uvodi u epsku sudsku farsu: Thompson protiv novinarke. Što je četiri godine za DORH? Ništa! Važno je da su pravda i istina, kao i uvijek, na pravom mjestu. Ili barem tako kažu.


27.07. (16:00)

Odjeci događanja naroda

Prime Time: Istjerivači ustaša II

Ponovno zaranjamo u kaotični cirkus oko Thompsonovog koncerta, gdje se “Za Dom Spremni” ori dok premijer pleše, hvaleći organizaciju umjesto da osudi fašistički pozdrav. Policija žmiri, bojeći se “neželjenih reakcija,” dok se povijest revidira, a “domoljublje” pretvara u unosan biznis s hodočasničkim medaljonima. Od Srebrenice do “lijepih mladih Hrvata,” sve je to licemjerno prenemaganje, pozivajući na kraj ove bizarne predstave laži i zaborava.

20.07. (23:30)

Od mikrofona na Hipodromu do državnog budžeta – sve je to domovina, zar ne?

Prime Time: Istjerivači ustaša

Borna, taj neustrašivi tribun modernog doba, i u novom videu secira hrvatsku zbilju s kirurškom preciznošću – Krenuo je od Thompsonovog koncerta, tog epicentra kulturno-političkih potresa, gdje se, čini se, glazba miješala s “povijesnim avetima” (čitaj: ustašlukom, ali nećemo se valjda lagati). Naravno, nije mogao preskočiti vječnu enigmu spornog pozdrava koji je toliko puta “analiziran” da je valjda i sam pozdrav počeo sumnjati u vlastito značenje. Domoljublje je, prema Borni, postalo politička tema, a političari, poput Plenkovića i Jandrokovića, na koncertima glume da su tamo zbog glazbe, a ne zbog skupljanja bodova. Nije zaboravio ni Gabrijele Žalac, bivšu ministricu koja je, eto, plaćala privatne troškove javnim novcem – sitnica, zar ne? Vojna obuka je također tema, uz vječno pitanje zašto žene ne moraju u vojsku.

02.07. (18:00)

Trojson

Prime Time: Trojanski konj na Hipodromu

Ljeto je, svi su na moru i putovanjima, odmaraju i kako to inače biva, broj pregleda Prime Time-u propadne kao Rimčeva prezentacija robotaksija. U prvom dijelu retorički pitaju jeste li sve pohvatali vezano uz prometnu regulaciju u Zagrebu na dan koncerta, no ono što je sigurno – grad će biti okupiran (na koji već to način gledate), a najvažnije je pitanje na koga svaliti krivnju kasnije. Sam Thompson za HRT kaže: “Sve je spremno, a publika se sastoji od 300 tisuća zaštitara!“… Drugi dio posvećuju Banetu na plaži, a u trećem tvrde: Treći rat opet je propao! Za kraj, pouka: Narod ne odlučuje!

03.06. (00:00)

Plot twist: Nitko ne pobjeđuje

Prime Time: Izborna mutnja

Kad je emisija objavljena, bila je izborna šutnja, zbog čega je bilo nezgodno objaviti. No, nema ničeg kompromitirajućeg u ovoj specijalnoj emisiji. Borna Sor počinje sa zaključkom kako bi nevažeći listići bili bolji načelnici i gradonačelnici nego stvarni kandidati (dobro, određene stranke). Lokalni izbori su izbori u kojem svi pobjeđuju, prije svega izborom glazbe u stožerima. Ucjenjivanje birača nema smisla, a ako živiš u Zagrebu i živiš kao Zagrepčanin, moraš znati što je to ajngemahtec. Zagubljeni germanizmi su važniji od programa za drugu najjaču političku funkciju nakon premijerske. No, izlaskom na lokalne izbore bira se nešto također važno, a to su i – bolji mediji. Važna i nesatirična poruka za kraj.

31.05. (01:00)

Narod želi znati. I smijati se. Po mogućnosti istovremeno

Prime time: Bit će šore

DORH navodno radi punom parom: kopi-pejst metodom, s impresivnim postignućem da se nijedan veći slučaj ne pomakne s mrtve točke, osim ako nije u pitanju prepisivanje bilješki iz prošlog mandata. Zatim slijedi suptilan podsjetnik na ono što svi znamo, ali nitko ne smije reći: pravosuđe i politika su kao par iz meksičke sapunice – znaju da ne mogu zajedno, ali stalno završavaju u istom kadru. Curenje informacija iz istraga, afera do afere – sve je to postalo standardni dekor naše pravne države. O presudama u slučajevima Žalac i Šulentić se priča, ali više kao o nagradnim igrama nego pravosudnim epizodama. Uplata u USKOK i možda dobijete uvjetnu! Nema na čemu. A što je s poduzetnicima? Pa tko bi normalan u Hrvatskoj želio boriti se protiv korupcije, kad zna da onda više neće dobiti ni dozvolu za kiosk? Za kraj, tu je i natjecanje za novu hrvatsku himnu. Prigodno.

16.05. (18:00)

I nakon nedjelje i brojne lokalne malo manje pape

Prime Time: Imamo papu!

Borna u Prime Timeu secira izbor novog pape, povlačeći paralele s Trumpom. Zatim se s lokalnim izborima u Hrvatskoj vraća u povijest, ne propuštajući spomenuti istragu protiv Tomaševića. Kritizira smanjenje sredstava za tjednik Novosti, naglašavajući važnost medija. Kroz povijesni osvrt na hrvatsko plemstvo pokazuje kako je lokalna politika oduvijek bila “zanimljiva”. Završava osobnim sjećanjem na Drugi svjetski rat, stavljajući politiku u širi kontekst. Sve u svemu, Borna na svoj način propituje aktualnosti i prošlost. Spominje i Forum.hr na točno 2:00 jer se našao na listi kao zamjenik Mariji Selak Raspudić.

02.05. (17:00)

I zbori

Prime Time: Kretanje pažnje

U svom najnovijem osvrtu, Borna Sor se dotaknuo lokalnih izbora, propitujući simboliku usporenih snimaka kandidata. Komentirao je političku scenu Zagreba, fokusirajući se na odnose SDP-a i HDZ-a te perspektivu premijera. Sor se osvrnuo i na optužbe za korupciju, posebno u kontekstu izbornog vremena. Značajan dio posvetio je raspravi o pravima nezavisnih umjetnika, kritizirajući izjave ministra. Dotaknuo se i teme Thompsona te polemike oko teorija zavjere, a osvrnuo se i na kritike prethodne epizode, braneći svoj satirični pristup.

19.04. (14:00)

Domoljublje na baterije i inat pod turbinama

Prime Time: Koga briga

Dakle, Thompsonovi fanovi i Trumpovi glasači – ista vibra, kužite? Ponos i inat na steroidima! Onda, komentari gledatelja – dernek uvreda i neslaganja, kaos! Ali ono glavno – boli njih ona stvar za ljudska prava, beskućnike, sirotinju! Zdravstvo u banani, čekaš pregled ko Godota! Ilegalna gradnja, korupcija – ma tko mari? Političari žderu lovu, profesori gladuju… novi Prime Time

04.04. (00:00)

Priprema za Woodstock

Prime Time – Koncert

Plava spirala na nebu za koju je kriv Musk (a tko drugi?), plaćanje obrane za Ukrajinu (bez nas), pokušaj pritiska na Rusiju dok se pokušava ponovno podijeliti BiH, a sve dok se u Hrvatskoj priprema “događanje naroda” na hipodromu ovog ljeta. U drugom dijelu spominju se tendencije SAD-a da preuzme Grenland, a tu je i Dodikov bijeg u Izrael i Rusiju. Treći dio počinje s Dabrom i Radićem i njihovim javnim prepirkama, a kako su rekli iz samog Europskog parlamenta, mi možemo biti uzor drugim državama te sad možemo rušiti rekorde u koncertima…

30.03. (09:00)

Neki plivaju u novcu, netko nalazi nove neprijatelje

Prime Time: Znamo di su pare!

Spominje se rasprava među državama članicama o raspodjeli pomoći Ukrajini, također se spominje povećanje vojne potrošnje u Europi i mogućnost novog vojno-industrijskog razvoja. Osvrćući se na izjavu ministra Božinovića o koaliciji voljnih, Borna Sor primjećuje da je to “za velike igrače” i da njih zanimaju “veliki ratovi, ne ovi naši mali problemi”. Kaže da će se svi skupa naoružati, kupovati oružje i gasiti socijalna prava, ali “nikako jedni protiv drugih, što je novo za Evropu”. Što se tiče zvučnog topa, tisuće se ljudi očito “dogovorilo da u točnom trenutku svatko jurne na svoju stranu”…