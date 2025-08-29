Igra prijestolja: Sanaderova ostavka, ili možda povratak kralja?
Ustaše su kao Parni valjak – stalno imaju povratničke turneje. U epizodi koja zvuči kao scenarij za nadrealnu komediju, Ivo Sanader je izašao iz zatvora, a mi i dalje ne znamo gdje je nestao novac. Dok se on slobodno šeta, nacija se svađa oko toga ima li “Za dom spremni” dvostruko značenje. Thompsona i dalje slušaju ljudi koji pjevaju o “mrtvoj Jugoslaviji”, a nogometni navijači se brane katoličkim pozdravima dok pale zastave. Smijeha radi, djeca to uče na igralištima! Ludnica…