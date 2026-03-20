Griješiti je ljudski, a projektirati – božanstveno?
Promocija knjige “Intelligence of Errors” u Zagrebu, bavi se hrvatskim predstavnikom na Venecijanskom bijenalu
U prostorima UHA-e i DAZ-a predstavljena je knjiga “Intelligence of Errors: Foundations and Fieldnotes”, koja dokumentira hrvatski nastup na 19. Venecijanskom bijenalu arhitekture. Publikacija je djelo interdisciplinarnog kolektiva Institut grešaka, predvođenog povjerenicom Idom Križaj Leko. Knjiga kroz eseje, ilustracije i fotografije analizira kako prostorne i političke pogreške mogu postati resursi za nove razvojne paradigme. Na promociji su sudjelovali članovi autorskog tima i urednici, istaknuvši projekt kao ključan doprinos suvremenom promišljanju društveno-tehničkih sustava. Izdanje nudi dubinski uvid u teorijsku bazu i samu realizaciju lanjskog paviljona. Vizkultura