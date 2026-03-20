Danas (23:00)

Griješiti je ljudski, a projektirati – božanstveno?

Promocija knjige “Intelligence of Errors” u Zagrebu, bavi se hrvatskim predstavnikom na Venecijanskom bijenalu

U prostorima UHA-e i DAZ-a predstavljena je knjiga “Intelligence of Errors: Foundations and Fieldnotes”, koja dokumentira hrvatski nastup na 19. Venecijanskom bijenalu arhitekture. Publikacija je djelo interdisciplinarnog kolektiva Institut grešaka, predvođenog povjerenicom Idom Križaj Leko. Knjiga kroz eseje, ilustracije i fotografije analizira kako prostorne i političke pogreške mogu postati resursi za nove razvojne paradigme. Na promociji su sudjelovali članovi autorskog tima i urednici, istaknuvši projekt kao ključan doprinos suvremenom promišljanju društveno-tehničkih sustava. Izdanje nudi dubinski uvid u teorijsku bazu i samu realizaciju lanjskog paviljona. Vizkultura


15.05.2025. (16:00)

Jer netko mora dokumentirati gdje je sve pošlo po zlu, za svaki slučaj

Inteligencija grešaka – hrvatski paviljon koji greške pretvara u resurse

Hrvatski paviljon na 19. Bijenalu arhitekture u Veneciji, koja traje do 23. studenog 2025. nosi naziv Inteligencija grešaka i istražuje kako prostorne greške mogu postati alat za učenje i kolektivnu dobrobit. Kroz Institut i Repozitorij grešaka, projekt okuplja stručnjake iz različitih područja te nudi alternativne pristupe urbanizmu, nadahnut lokalnim i globalnim kontekstima. Biennale ove godine nosi temu Laboratorij budućnosti, a hrvatski tim odgovara s laboratorijem grešaka. Journal

21.04.2024. (12:00)

Iza kulisa

Umjetnica koja nas predstavlja na Venecijanskom bijenalu: Umjetnički rad nije nešto romantično što se bavi samo idejama. To je jedna prekarna aktivnost koja uvijek uključuje veliku količinu administrativnog rada, traženja sredstava…

Vlatka Horvat umjetnica je koja se u svom radu, koristeći različite medije i forme izražavanja – od skulpture, instalacije, crteža, kolaža i fotografije do performansa, videa, pisanja i izdavaštva – bavi rekonfiguriranjem prostora i društvenih odnosa koji u njemu djeluju. Na toj postavci nastaje i njezin najnoviji projekt Priručnim sredstvima kojim predstavlja Hrvatsku na 60. Venecijanskom bijenalu. Usprkos okviru čitave manifestacije koja se bazira na reiteraciji nacionalnih odrednica, država i granica, mi otvaramo pitanje pripadanja na osnovi nekih drugih načela. Sama struktura nacionalnih paviljona naglašava tko je odakle, tko gdje pripada. Ta se pitanja često postavljaju u kontekstu migracija, pogotovo kad se načela pripadnosti i identiteta dovode u pitanje ili postaju višeslojna i maglovita. Kulturpunkt

21.04.2024. (00:00)

O aktualnom kroz umjetnost

Krenulo 60. po redu Venecijalnsko bijenale: tema je ‘Stranci posvuda’

Ove godine je za glavnu izložbu Umjetničkog bijenala zaslužan Brazilac Adriano Pedrosa, prvi Latinoamerikanac koji je ikada bio na ovoj prestižnoj poziciji. Ideja glavnoga kustosa: on želi prikazati umjetnost iz manje privilegiranih i manje industrijaliziranih regija globalnog juga. Sam slogan potječe od pariškog umjetničkog kolektiva Claire Fontaine, koji ga je proizveo kao neonski znak na 53 različita jezika. Oni sada svijetle u “Arsenalu”. Brutalni masakr izraelskih civila od strane terorističke organizacije Hamasa 7. listopada 2023. godine, praćen izraelskim ratom protiv Hamasa u Pojasu Gaze s desecima tisuća civilnih žrtava, polarizira svijet kulture. Međutim, koncept i sudionici glavne izložbe Bijenala odlučeni su mnogo prije ove eskalacije: Izrael, koji od 1950. ima svoj paviljon u Veneciji, ove godine prikazuje izraelsku umjetnicu Ruth Patir, rođenu u New Yorku 1984. „Paviljon plodnosti“ govori o majčinstvu. Ruth Patir je međutim objavila da će paviljon biti otvoren za javnost tek kad se dogovori prekid vatre u Pojasu Gaze. DW Sudjeluje i Hrvatska, projektom “Priručnim sredstvima” Vlatke Horvat (tportal)

22.05.2021. (15:30)

Kako ćemo živjeti zajedno?

Predstavljen hrvatski paviljon uoči otvorenja 17. Bijenala arhitekture

Danas počinje 17. po redu Bijenale arhitekture u Veneciji, a Hrvatsku predstavlja tim arhitekata pod vodstvom Idisa Turata. Okosnica hrvatskog paviljona je industrijsko naslijeđe iz Rijeke, a predstavlja ga više od tri tone težak stoljetni bunker. Uz bunker, u paviljon “Togetherness/Togetherless” doputovali su i drugi riječki ready-madeovi industrijskog podrijetla. Odnos zajednice i pojedinca, krov kao krov nad glavom, koji zapravo čini tu zajednicu, načinjen od rekonstruirane potkonstrukcije barke, pojedinac kao soba za pojedinca u bunkeru i trup broda iz brodogradilišta 3. maja, također rekonstruirana priča, rekla je Ida Križaj Leko, autorica izložbenog postava (HRT). Naš je paviljon konceptom i idejom odgovor na temu bijenala “How will we live together” kustosa Hashima Sarkisa. (Super1)

 

27.05.2019. (16:00)

Banksy protjeran iz Venecije

Budući da nije pozvan da sudjeluje na Venecijanskom bijenalu ni ove godine, tajnoviti i popularni ulični umjetnik Banksy je odlučio postaviti štand na trgu u Veneciji, no policija je otjerala čovjeka koji ga je postavio. Objavio je video o tome na svom Instagram profilu.

Članak o tome ima CNN

10.03.2019. (17:30)

Varšavska kanal

Danas počinje filmski program Venecija u Zagrebu

Zagrebačko kino Europa od danas, šestu godinu zaredom, donosi filmove s Venecijanskog filmskog festivala – osam atraktivnih talijanskih filmova, a program otvara klasik Smrt u Veneciji (1971.) Luchina Viscontija. Do subote slijede povijesna drama Capri-Revolucija o povijesnim buntovnicima, Proročanstvo pasanca o životnim nedaćama besciljnog tridesetogodišnjaka, komedija Najsretniji mladić na svijetu, Iznenada jednog dana o tinejdžeru koji sanja o tome da postane nogometna zvijezda, kriminalistička drama Bezimena priča, a program zatvaraju dva dokumentarca – 24/25 sličica u sekundi o filmu i televiziji te 1938. Drukčiji o rasnim zakonima koje je 1938. godine uveo fašistički režim. Ulaz na otvorenje je besplatan, inače 20 kuna. T-Portal

18.05.2017. (16:51)

Humanistički otpor

Predsjednik bijenala: Umjetnost je otpor, oslobođenje i velikodušnost

Umjetnički čin je suvremeni čin otpora, oslobođenja i velikodušnosti – rekao je Paolo Baratta, predsjednik venecijanskog bijenala. Christine Macel, glavna kustosica, kaže da u današnjem svijetu punom konflikata i stresa umjetnost nosi svjedoke k dragocjenom djelu koje nas čini ljudima te da je umjetnost polje refleksije, individualne ekspresije, slobode i fundamentalnih pitanja. I vrlo nefilozofske informacije: bijenale traje od 13. svibnja do 26. studenog, a ulaznica za 48h košta 30 eura. Vizkultura.hr