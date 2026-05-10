Umjetnost svađanja

Ovogodišnji Bijenale, pod palicom pokojne kustosice Koyo Kouoh, fokusira se na marginalizirane glasove izložbom In Minor Keys. No, tišinu „mola“ nadglasala je politička bura: EU prijeti sankcijama Italiji zbog sudjelovanja Rusije, dok kontroverze prate i paviljone Izraela te Južne Afrike. Regiju predstavljaju Mladen Bundalo (BiH), Dubravka Lošić (Hrvatska) i Predrag Đaković (Srbija), istražujući teme identiteta i traume. Dok Vatikan uz Brian Enoa slavi misticizam, manifestacija ostaje poligon na kojem se estetska ljepota bori s brutalnom globalnom stvarnošću i diplomatskim ucjenama. DW… Sudjeluje rekordnih 100 zemalja, uključujući debitante poput Katara i Vijetnama. Manifestacija s tradicijom od 1895. godine danas više ne prodaje radove izravno, već nagrađuje najbolje Zlatnim lavovima. Unatoč ratovima i pandemijama koji su kroz povijest mijenjali njezin ritam, Bijenale ostaje ključno sjecište umjetnosti, politike i globalnog dijaloga. Art News

Austrijska umjetnica Florentina Holzinger šokirala je posjetitelje Venecijanskog bijenala 2026. instalacijom Seaworld Venice. Središnji motiv performansa je performerica koja, viseći naglavačke, vlastitim tijelom poput bata udara u golemo brončano zvono s natpisom “TEMPORA O MORES”. Ovaj radikalni spektakl u austrijskom paviljonu upozorava na klimatsku krizu i rast razine mora. Kroz jet-skije, vjetrokaze i zatvorene sustave preživljavanja, Holzinger spaja aktivizam s tjelesnom izdržljivošću. Umjesto puke senzacije, umjetnica nudi surovu viziju budućnosti u kojoj se turizam, tehnologija i ekologija sudaraju u potopljenom gradu, tjerajući publiku na suočavanje s vlastitom odgovornošću. Free Press Journal, Index