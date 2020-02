E, sad imamo baš sve iz Kine

Kod korone se pokazalo za sada da je smrtnost dva posto te posljedicama bolesti uglavnom podliježu stariji i ljudi slabijeg imunološkog sustava. Ne smije se toliko paničariti – kaže Ivan Đikić za 24 sata. Lijek bi mogao biti gotov možda do kraja ove godine, kaže on, ali – “svaki virus ima svoj ciklus trajanja. Kad se pojavi, oboli mnogo ljudi, no s vremenom sam nestane. Koliko će trajati, ovisi o broju ljudi koji su ga preboljeli i koji se mogu inficirati”.