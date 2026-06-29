Kad gorivo presuši, i car progovori
Putin prvi put priznao nemoć pred ukrajinskim dronovima
U jeku rata koji je ušao u petu godinu, Vladimir Putin je na kongresu Ujedinjene Rusije prvi put javno priznao da zemlja trpi ozbiljne probleme zbog sve žešćih ukrajinskih napada unutar ruskog teritorija. Iako tvrdi da Moskva ima resurse za odgovor, situacija na terenu ga demantira. Satima prije govora, ukrajinski dronovi pogodili su rafineriju Slavyansk, a nedavno i objekte kod Jaroslavlja i Moskve. Zbog preciznih udara na naftnu infrastrukturu i logistiku, na okupiranom Krimu proglašeno je izvanredno stanje uz teške nestašice goriva i struje. Putin je za kraj optužio zapadne elite za licemjerje. Index… jučer je uvođo i hitnu, potpunu zabranu izvoza benzina i zrakoplovnog kerozina, dok se istovremeno razmatra i blokada izvoza dizelskog goriva. Index
- Obavještajci: Putin sprema napad na NATO države, ograničen napad na baltičke zemlje mogao bi se odviti u obliku takozvanih ‘malih zelenih ljudi‘, kako se nazivalo ruske snage bez vojnih oznaka (Jutarnji)