Zvuči jednostavno, ali pojma ti ja nemam...

Umjesto kemijske industrije utemeljene na ugljenu, nafti ili prirodnom plinu, trebalo bi doći do tvornica koje proizvode sve od zraka, vode i Sunčeve svjetlosti. Baš poput biljaka. No da bi se ostvario taj san treba riješiti „jednostavan“ problem: kako iz zraka (ili otpadnih plinova) izdvojiti CO 2 . Ugljikov dioksid se otapa u vodi – dokaz tome je soda-voda i mnoga gazirana pića, od coca-cole do piva i pjenušca. Usto se lako spaja s hidroksidima, posebice s natrijevom i kalijevom lužinom. I evo rješenja. Umjesto s hidroksidima, glavni staklenički plin treba reagirati s tercijarnim aminima, točnije s njihovim vodenim otopinama. I oni su, kao i hidroksidi, baze, pa njihovom reakcijom s ugljikovim dioksidom nastaju hidrogenkarbonati. Međutim, nije to ništa novo. Kaže Nenad Raos za Bug.