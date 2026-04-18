Nos za loše vijesti

Oksidacija etanola odvija se u dva stupnja: najprije nastaje acetaldehid, a zatim octena kiselina. Na toj se reakciji temelje alkotestovi, ali i proces triježnjenja jer se alkohol u tijelu detoksicira upravo oksidacijom. Osim u biologiji, oksidacija alkohola sve je važnija u kemijskoj industriji, osobito s porastom proizvodnje bioetanola kao obnovljive sirovine. Ključni problem je učinkovit katalizator. Nedavno su znanstvenici razvili metalni gel od zlata i platine sastavljen od nanoniti, koji znatno ubrzava oksidaciju alkohola. Time se otvaraju nove mogućnosti za energetiku i kemijsku industriju temeljenu na obnovljivim izvorima. To otvara mogućnost da se iz bioetanola dobivenog iz kukuruza posredno proizvodi i sintetička guma. Nenad Raos za Bug