Demokracija na nišanu: izraelska verzija izvoza slobode

Izrael možda smatra da je vrijeme da toliko poljuljaju režim u Teheranu da on padne. Zato ciljano napadaju samo postrojenja Iranske revolucionarne garde, a ne regularne vojske, kako bi se potaknulo sukob između te dvije vojno-političke formacije. No, širenje demokracije oružjem obično ne završi najbolje, kaže Višeslav Raos za tportal. Što se tiče nuklearnog programa, postoje dobre indicije da program za obogaćivanje uranija postoji. No, bitan je tajming kojim si Netanyahu želi osvjetlati obraz usred rata u Gazi.