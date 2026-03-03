SADizmi i drugi miroljubivi planovi

Ciljevi napada na Iran: smjena režima, nuklearni program i vojna moć - Monitor.hr
Ciljevi napada na Iran: smjena režima, nuklearni program i vojna moć

Napadi Izraela i SAD na Iran predstavljeni su kao preventivna akcija radi sprječavanja nuklearnog naoružavanja. Među mogućim ciljevima su slabljenje ili smjena režima u Teheranu, usporavanje nuklearnog programa, uništenje balističkih kapaciteta i slabljenje mornarice. Stručnjaci sumnjaju da je smjena vlasti moguća bez kopnene intervencije i upozoravaju da bi rat mogao trajati mjesecima. Također smatraju da se tehnološko znanje o nuklearnom i raketnom programu ne može uništiti bombardiranjem. Ako režim opstane, postoji opasnost od jače represije nad stanovništvom i dugotrajnog regionalnog sukoba. DW


Danas (07:00)

Kad geopolitička partija šaha zagrije ploču, prvo se zapali - cijena goriva

Američki vojni obruč oko Irana i rizik za svjetsku ekonomiju kroz Hormuški tjesnac

Regija Bliskog istoka suočena je s rastućim napetostima dok SAD održava snažnu vojnu prisutnost oko Irana, uključujući baze u Iraku, Jordanu, Kuvajtu, Kataru, Bahreinu i UAE-u te nosače aviona poput USS Abraham Lincoln i USS Gerald R. Ford. Izrael se oslanja na tehnološku nadmoć, dok Iran prijeti projektilima i proxy snagama. Svaka eskalacija mogla bi destabilizirati regiju i ugroziti Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi oko 20% svjetske nafte, što bi izazvalo rast cijena goriva i inflaciju globalno. N1

Jučer (17:00)

'Hrvatska ti neće oprostiti što te SAD tukao'

Postnikov: Službena hrvatska vanjska politika glede Irana zvuči kao da je vođena replikom iz ‘Balkanskog špijuna’

Napadom na Iran predsjednici SAD-a i Izraela prekršili su odredbe međunarodnog i humanitarnog prava, što Hrvatsku nije omelo da javno osudi “nepopustljivost i nedostatak kredibiliteta iranskih vlasti” koji su, prema našem Ministarstvu vanjskih poslova, “doveli do velike vojne intervencije”. Isti vazalski stav zauzima skoro čitava Europska unija. Doduše, nikoga na svijetu hrvatska vanjska politika pretjerano ne zanima, a i kompletna Europska unija zauzela je stav američkog pijuna, pa u službenim izjavama lavira između načelnog zgražanja nad nevinim žrtvama i osude iranskog režima. Boris Postnikov za Novosti

Prekjučer (14:00)

Odlazak nasljednika Homeinija i čeličnog arhitekta teokratskog Irana, odabran privremeni ajatolah

Ajatolah Ali Khamenei, vrhovni vođa Irana od 1989. godine, preminuo je u 86. godini, ostavljajući iza sebe nasljeđe brutalne represije i duboke izolacije. Iako je na vlast došao kao neočekivan i teološki “slab” kandidat, moć je zacementirao izgradnjom moćnog sigurnosnog aparata i paradržavnog financijskog carstva. Njegovu vladavinu obilježili su bespoštedni obračuni s prosvjednicima, nuklearne tenzije sa Zapadom i širenje regionalnog utjecaja. Iako vrlo proračunat u korištenju samoproglašenog koncepta „herojske fleksibilnosti“ za očuvanje režima, kobnim su se pokazali zračni udari i njegovo kategoričko odbijanje kompromisa oko balističkog programa. Večernji… privremeni vrhovni vođa je Alireza Arafi, objavio je Times of India

Prekjučer (08:00)

Ajatolah je mrtav, eksplozije u Dubaiju, Dohi, Manami… “Kreće povijesna odmazda”

Iran je potvrdio smrt vrhovnog vođe Alija Hameneija nakon izraelskog napada na kompleks u Teheranu. Na njegovom X profilu objavljena je poruka s vjerskim referencama. Donald Trump izjavio je da SAD vjeruju kako su izvješća točna. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu navodno je dobio dokumentaciju o tijelu. Satelitske snimke pokazuju da je rezidencija uništena, dok su ranija izvješća tvrdila da je ajatolah bio premješten na sigurnu lokaciju. Index

  • Rat s Iranom je teže završiti nego započeti… u kontekstu mogućeg pada režima i intervencije koju zagovaraju Trump i Netanyahu, naglašava se etnička i politička složenost zemlje te rizik dugotrajnog sukoba čije bi posljedice ponajviše snosio iranski narod (Index)
  • Trumpova odluka da napadne i pokuša srušiti iranski režim uz potporu Izraela gura Bliski istok u veliki rat koji bi mogao trajati tjednima, piše Sky. (N1)
  • Kompleks u kojem je ubijen vrhovni vođa nalazi se u centru Teherana, u blizini sveučilišta. Riječ je o centru za donošenje odluka i ključnom sjedištu teokratskog vodstva Islamske Republike. Voditelj na državnoj televiziji koji je narodu priopćio vijest, zaplakao je tijekom čitanja službene objave (Index)
  • Hoće li biti nafte? Iran je, prema navodima, napao američke baze u Kataru, Kuvajtu, UAE-u i Bahreinu te ispalio rakete prema Izraelu, što je izazvalo strah od eskalacije i poremećaja opskrbe kroz Hormuški tjesnac, ključnu rutu za oko 20% svjetske nafte. Nafte će vjerojatno biti, ali uz moguće poremećaje i rast cijena, jer bi zemlje poput Saudijske Arabije i UAE-a mogle povećati proizvodnju, dok bi dugotrajniji sukob i blokada tjesnaca izazvali ozbiljnije nestašice i novu energetsku krizu (DW)
Subota (11:30)

Prognoza: Kišovito s mogućnosti projektila

Operacija “Lavlja rika”: Američko-izraelski udari na ključne točke Irana, Iran lansira balističke rakete u odmazdi

  • Američke i izraelske snage pokrenule su koordinirane napade na vojne ciljeve u Iranu, reagirajući na nastavak nuklearnog i balističkog programa Teherana. Sukob prijeti blokadom Hormuškog tjesnaca, ključne točke za svjetski promet energenata, što Iran koristi kao glavni adut ekonomske odmazde. Dok Washington nastoji uništiti iranske lansirne sustave, Teheran se oslanja na potporu Kine u naoružanju i oslabljene, ali vjerne militantne skupine. Iako blokada tjesnaca šteti i samom iranskom režimu, prisutnost američkih nosača zrakoplova signalizira pripremu za dugotrajniji vojni sukob s nesagledivim posljedicama za globalno tržište nafte. Jutarnji
  • Napadi se izvode koordinirano iz zraka i s mora, koristeći projektile Tomahawk i borbene zrakoplove, s fokusom na vojna postrojenja i zgrade ministarstava. Dok iranski izvori potvrđuju eksplozije u blizini predsjedničke palače, izraelski premijer Netanyahu pozvao je iranski narod na rušenje režima i promjenu vlasti. Očekuje se da će sukob, usmjeren na neutralizaciju iranskog nuklearnog i raketnog programa, potrajati nekoliko dana uz visoke tenzije u regiji. Jutarnji
  • Iran je pokrenuo raketni napad na Izrael, što je aktiviralo sve obrambene sustave i sirene diljem zemlje. Izraelska vojska potvrdila je detekciju projektila, dok je stanovništvo putem mobilnih obavijesti upućeno u skloništa. Uvedene su rigorozne mjere sigurnosti: zatvoren je zračni prostor, obustavljen rad obrazovnog sustava te zabranjena javna okupljanja i odlazak na posao, osim za ključne službe. Regija je ušla u fazu izravnog vojnog obračuna s neizvjesnim ishodom, dok svijet s napetošću prati učinkovitost izraelske protuzračne obrane. HRT
Subota (09:00)

Diplomacija na mlazni pogon

Izrael uz pomoć SAD-a napao Iran – nazivaju to ‘preventivnim udarom’

Izraelski ministar obrane Israel Katz opisao je napad kao “kako bi se uklonile prijetnje”. Vlada je proglasila izvanredno stanje zbog očekivane iranske odmazde dronovima i balističkim projektilima. Prema iranskim medijima, u središtu Teherana čule su se tri eksplozije. Novinska agencija Fars navodi da je zaprimila izvješća kako je nekoliko projektila pogodilo područje Republike u iranskoj prijestolnici. Izrael potvrdio: Operacija u Iranu koordinirana sa SAD-om, planirana mjesecima… ajatolah Hamnei pebačen na sigurno. DW, Jutarnji, Index, tportal… JD Vance o Iranu: Nema šanse da će se Amerika upustiti u dugotrajan rat (Index)

24.06.2025. (01:30)

Iran je napao američke baze u Kataru balističkim raketama, napadnuta baza i u Siriji

  • Izraelski poziv visokorangiranom iranskom generalu: “Imate 12 sati za bijeg”- Cilj nazivanja je bio destabilizirati teokratski režim u Teheranu, tvrde upućeni u operaciju (Index)
  • Iranci: Kina i Rusija su nas izdale – zemlja želi da Putin učini više kako bi je podržao protiv Izraela i Sjedinjenih Država (Index)
  • Stručnjak za međunarodnu sigurnost: Amerikanci neće stati, meta je rušenje režima (tportal)
23.06.2025. (16:00)

I to iz pera Izraelca

Gideon Levy: Je li legitimno ubiti šefa države?

Može li se smaknuće šefa neke države opravdati, osim u najekstremnijim slučajevima? Ukoliko je odgovor potvrdan, tko onda odlučuje koji vođa je „legitimna meta“, a koji to nije? Po kojoj logici bi Hameneija bilo dopušteno ubiti, a Benjamina Netanyahua ne? Je li dopušteno smaknuti Vladimira Putina, ali ne i Donalda Trumpa? Tko od njih predstavlja veću prijetnju svijetu? Sve ovisi o perspektivi promatrača. Ukoliko ostavimo po strani pretpostavku koju je Izrael sam izmislio, a prema kojoj mu je dopušteno činiti ono što je ostatku svijeta zabranjeno, tada na ova pitanja više nije lako odgovoriti. Pritom, pozivanje na izraelsku iznimnost zbog Holokausta i masakra 7. listopada sve manje „drži vodu“ – i svijetu je toga dosta. Odgovor mora biti univerzalan. Izraelski novinar Gideon Levy za dnevni list Haaretz iz Tel Aviva. (Lupiga)

23.06.2025. (12:00)

Kako siješ, tako ćeš i žeti

SAD strepi od iranske odmazde: State Department izdao globalno upozorenje

  • Izvori: Iran dan prije napada Trumpu poslao poruku kakvu osvetu može očekivati, mogli bi izdati vjersku fatvu kojom bi potaknuli terorističke napade u SAD-u (Index)
  • Bernie Sanders: Imamo predsjednika koji gotovo svakodnevno djeluje protiv vrijednosti ove zemlje i protiv interesa radničkih obitelji (Index)
23.06.2025. (00:00)

Ukratko, žele im uvesti demokraciju

Starešina: Stvarni cilj izraelskog napada je rušenje iranskog režima

Sam naziv izraelske operacije ‘Rising Lion’ (Uzdižući lav) asocira na buđenje starog, predislamističkog Irana. Premijer Netanyahu otvoreno poručuje da je iranski narod spreman za promjenu i cijela izraelska promidžba ide u smjeru naglašavanja povijesne veličine iranskog naroda i podsjećanja na njihovu suradnju sa Židovima i Izraelom. Da bliska suradnja postoji i na dubljem planu, da su izraelske službe duboko penetrirale u iransko društvo, ali i samu državnu administraciju pokazuju neki dosad neviđeni oblici rata, koje ne bi bilo moguće izvesti bez snažne suradnje iznutra, poput eliminacije zapovjednog vrha vojske na nizu različitih lokacija. I napose, bez svrgavanja islamističkog režima, nuklearni potencijal Irana bio bi tek privremeno zaustavljen. A uspostava stabilnog i prozapadnog novog režima u Teheranu je pak glavni jamac trajnog otklanjanja egzistencijalne ugroze opstojnosti Izraela, sigurnosti Europe i povratka američke dominacije na Bliskom istoku. Višnja Starešina za Lider