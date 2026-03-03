SADizmi i drugi miroljubivi planovi
Ciljevi napada na Iran: smjena režima, nuklearni program i vojna moć
Napadi Izraela i SAD na Iran predstavljeni su kao preventivna akcija radi sprječavanja nuklearnog naoružavanja. Među mogućim ciljevima su slabljenje ili smjena režima u Teheranu, usporavanje nuklearnog programa, uništenje balističkih kapaciteta i slabljenje mornarice. Stručnjaci sumnjaju da je smjena vlasti moguća bez kopnene intervencije i upozoravaju da bi rat mogao trajati mjesecima. Također smatraju da se tehnološko znanje o nuklearnom i raketnom programu ne može uništiti bombardiranjem. Ako režim opstane, postoji opasnost od jače represije nad stanovništvom i dugotrajnog regionalnog sukoba. DW