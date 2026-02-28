Operacija "Lavlja rika": Američko-izraelski udari na ključne točke Irana, Iran lansira balističke rakete u odmazdi - Monitor.hr
Danas (10:30)

Prognoza: Kišovito s mogućnosti projektila

Operacija “Lavlja rika”: Američko-izraelski udari na ključne točke Irana, Iran lansira balističke rakete u odmazdi

  • Američke i izraelske snage pokrenule su koordinirane napade na vojne ciljeve u Iranu, reagirajući na nastavak nuklearnog i balističkog programa Teherana. Sukob prijeti blokadom Hormuškog tjesnaca, ključne točke za svjetski promet energenata, što Iran koristi kao glavni adut ekonomske odmazde. Dok Washington nastoji uništiti iranske lansirne sustave, Teheran se oslanja na potporu Kine u naoružanju i oslabljene, ali vjerne militantne skupine. Iako blokada tjesnaca šteti i samom iranskom režimu, prisutnost američkih nosača zrakoplova signalizira pripremu za dugotrajniji vojni sukob s nesagledivim posljedicama za globalno tržište nafte. Jutarnji
  • Napadi se izvode koordinirano iz zraka i s mora, koristeći projektile Tomahawk i borbene zrakoplove, s fokusom na vojna postrojenja i zgrade ministarstava. Dok iranski izvori potvrđuju eksplozije u blizini predsjedničke palače, izraelski premijer Netanyahu pozvao je iranski narod na rušenje režima i promjenu vlasti. Očekuje se da će sukob, usmjeren na neutralizaciju iranskog nuklearnog i raketnog programa, potrajati nekoliko dana uz visoke tenzije u regiji. Jutarnji
  • Iran je pokrenuo raketni napad na Izrael, što je aktiviralo sve obrambene sustave i sirene diljem zemlje. Izraelska vojska potvrdila je detekciju projektila, dok je stanovništvo putem mobilnih obavijesti upućeno u skloništa. Uvedene su rigorozne mjere sigurnosti: zatvoren je zračni prostor, obustavljen rad obrazovnog sustava te zabranjena javna okupljanja i odlazak na posao, osim za ključne službe. Regija je ušla u fazu izravnog vojnog obračuna s neizvjesnim ishodom, dok svijet s napetošću prati učinkovitost izraelske protuzračne obrane. HRT
  • Eskalaciju sukoba komentiraju na Forumu

Slične vijesti

09.02. (08:00)

Slika je jasna. Okvir baš i ne

Iran između prosvjeda i propagande: što nam zapadni mediji ne govore

Gordan Duhaček za Kulturpunkt polazi od Panahijeva filma Bila je to samo nesreća kao ključa za razumijevanje današnjeg Irana i kritiku zapadnog izvještavanja o tamošnjim prosvjedima. Autor uspoređuje filmsku sliku represije i traume s medijskim narativima koji pojednostavljuju stvarnost, prešućuju ulogu sankcija, stranih službi i povijesni kontekst, te služe pripremi javnosti za moguću vojnu intervenciju. Kroz primjere zapadnih i hrvatskih medija pokazuje kako propaganda funkcionira, suprotstavljajući joj Panahijevu poruku da promjena u Iranu može doći samo iznutra, voljom samih ljudi.

12.01. (20:00)

Stara sila, prazna blagajna

Iran na rubu: režim bez novca, legitimiteta i kontrole

Iranski režim, koji je desetljećima preživljavao pobune brutalnom represijom, danas se suočava s najdubljom krizom dosad. Nakon izraelskih napada 2025., obnove UN-ovih sankcija i američkog udara na krijumčarenje nafte, Islamska Republika ostala je bez novca i sposobnosti upravljanja. Istodobno se urušila regionalna mreža saveznika i autoritet vrha vlasti. Prosvjedi više ne traže reforme, nego otvoreno rušenje režima, koji se sve više ponaša kao propala država. tportal

09.01. (21:00)

Sin se javlja iz Amerike

Iranci pozivaju na “povratak šaha”. Tko je on? Sin svrgnutog Mohammada Reze Pahlavog

Mnogi prosvjednici u Iranu uzvikuju ime Reze Pahlavija, prognanog sina posljednjeg iranskog šaha, pozivajući na njegov povratak. Istovremeno, i sam Pahlavi poziva narod da izađe na ulice, stavljajući se ponovno u središte zbivanja. U trenutku kada je Islamska revolucija 1979. godine svrgnula monarhiju njegova oca, on se nalazio u Sjedinjenim Državama na obuci za borbenog pilota.

Iz daljine je promatrao kako se njegov otac, Mohammad Reza Pahlavi, nekoć moćni saveznik Zapada, bori pronaći utočište i na kraju umire od raka u Egiptu, piše BBC. Danas, u 65. godini, Reza Pahlavi ponovno traži ulogu u oblikovanju budućnosti svoje domovine. Iz svog doma u mirnom predgrađu Washingtona, pristaše ga opisuju kao skromnog i pristupačnog čovjeka kojeg se često može vidjeti u lokalnim kafićima, obično u pratnji supruge Yasmine i bez vidljivog osiguranja.

U egzilu je Pahlavi ostao snažan simbol za monarhiste. Mnogi se sjećaju vladavine njegove obitelji kao razdoblja brze modernizacije i bliskih veza sa Zapadom. Međutim, drugi to vrijeme pamte po cenzuri i zloglasnoj tajnoj policiji. Index… Njegovog su oca srušili u Islamističkoj revoluciji 1979. koju je vodio Ruholah Homeini. Njegov nasljednik, ajatolah Ali Hamnei danas ima 86 godina, trenutno se skriva, a navodno postoji plan da pobjegne u Moskvu. Independent

09.01. (00:30)

Internet je pao, narod nije

Masovni protuvladini prosvjedi u Iranu, režim gasi internet i gubi kontrolu

Iran je zahvaćen masovnim protuvladinim prosvjedima koji traju već 12. noć zaredom, potaknuti teškom gospodarskom krizom. Prosvjedi su se proširili diljem zemlje, uključujući Teheran i turistički otok Kish. Vlasti su uvele potpuni prekid interneta i telefonskih veza, dok su u sukobima s policijom poginule najmanje 38 osobe. Prosvjednici uzvikuju parole protiv vrhovnog vođe Alija Hamneija i u korist monarhije. Donald Trump zaprijetio je Iranu vojnom akcijom u slučaju masovnih ubojstava civila, dok analitičari upozoravaju na ozbiljno slabljenje režimske kontrole. Index

Iranski politolog Ahmad Naghibzadeh, umirovljeni profesor Teheranskog sveučilišta upozorava da se Iran približava prijelomnom trenutku. Gotovo sve što je predvidio još u ožujku 2025. već se ostvarilo – od izraelskih udara i likvidacija vojnih zapovjednika do slabljenja regionalnog utjecaja Teherana i rasta unutarnjih nemira. Sada tvrdi da je pred Iranom ‘velika oluja’ i da se kraj Islamske Republike više ne može izbjeći… tportal

24.11.2025. (14:00)

Metropola na suhom

Evakuacija Teherana: operacija “Kako izmjestiti 15 milijuna ljudi” zbog suše

Iran ulazi u šestu godinu ekstremne suše, toliko teške da vlasti razmatraju djelomičnu evakuaciju Teherana. Glavni grad već trpi redukcije, a do 35% vode gubi se kroz dotrajale cijevi. Stručnjaci godinama upozoravaju da je kriza rezultat prekomjernog crpljenja podzemnih voda, neučinkovitog navodnjavanja i politike jeftine, subvencionirane potrošnje. Klimatske promjene samo pojačavaju posljedice dugogodišnjih grešaka. Gotovo 90% vode troši se u poljoprivredi koju država forsira u sušnim područjima. Sada, kad su rezerve pri dnu, stručnjaci traže bolji nadzor, racionalizaciju i odustajanje od najrasipnijih usjeva. Jutarnji

23.06.2025. (16:00)

I to iz pera Izraelca

Gideon Levy: Je li legitimno ubiti šefa države?

Može li se smaknuće šefa neke države opravdati, osim u najekstremnijim slučajevima? Ukoliko je odgovor potvrdan, tko onda odlučuje koji vođa je „legitimna meta“, a koji to nije? Po kojoj logici bi Hameneija bilo dopušteno ubiti, a Benjamina Netanyahua ne? Je li dopušteno smaknuti Vladimira Putina, ali ne i Donalda Trumpa? Tko od njih predstavlja veću prijetnju svijetu? Sve ovisi o perspektivi promatrača. Ukoliko ostavimo po strani pretpostavku koju je Izrael sam izmislio, a prema kojoj mu je dopušteno činiti ono što je ostatku svijeta zabranjeno, tada na ova pitanja više nije lako odgovoriti. Pritom, pozivanje na izraelsku iznimnost zbog Holokausta i masakra 7. listopada sve manje „drži vodu“ – i svijetu je toga dosta. Odgovor mora biti univerzalan. Izraelski novinar Gideon Levy za dnevni list Haaretz iz Tel Aviva. (Lupiga)

23.06.2025. (00:00)

Ukratko, žele im uvesti demokraciju

Starešina: Stvarni cilj izraelskog napada je rušenje iranskog režima

Sam naziv izraelske operacije ‘Rising Lion’ (Uzdižući lav) asocira na buđenje starog, predislamističkog Irana. Premijer Netanyahu otvoreno poručuje da je iranski narod spreman za promjenu i cijela izraelska promidžba ide u smjeru naglašavanja povijesne veličine iranskog naroda i podsjećanja na njihovu suradnju sa Židovima i Izraelom. Da bliska suradnja postoji i na dubljem planu, da su izraelske službe duboko penetrirale u iransko društvo, ali i samu državnu administraciju pokazuju neki dosad neviđeni oblici rata, koje ne bi bilo moguće izvesti bez snažne suradnje iznutra, poput eliminacije zapovjednog vrha vojske na nizu različitih lokacija. I napose, bez svrgavanja islamističkog režima, nuklearni potencijal Irana bio bi tek privremeno zaustavljen. A uspostava stabilnog i prozapadnog novog režima u Teheranu je pak glavni jamac trajnog otklanjanja egzistencijalne ugroze opstojnosti Izraela, sigurnosti Europe i povratka američke dominacije na Bliskom istoku. Višnja Starešina za Lider

22.06.2025. (11:00)

A 'Give peace a chance' ništa?

Amerika napala Iran! Trump: ‘Bilo kakvu osvetu dočekat ćemo još jačom silom‘. Počeo i novi napad Izraela

  • Amerika izvela napade na Iran, izvršen napad na tri glavna nuklearna postrojenja u Iranu – Natanz, Esfahan i Fordo (tportal). Trump: Potpuno smo uništili iranske nuklearne komplekse (Index), “Ili mir ili idu još jači napadi” (Index), Iransko ministarstvo: “Imamo pravo odgovoriti svom snagom” (Jutarnji), Iran ispalio salve projektila na Izrael nakon američkog napada (Index)
  • Netanyahu: Trumpova odluka da napadne Iran promijenit će povijest (N1)
  • Šef UN-a: Američki napad može dovesti do katastrofalnih posljedica (Index)
  • IAEA: Nema povećanja razina radijacije nakon američkih napada na Iran (Index)
  • Što se zna o tri napadnuta nuklearna postrojenja u Iranu: Natanz je najveći pogon za obogaćivanje urana, Fordo je duboko ukopano i čuvano postrojenje, samo SAD ima bombe koje mogu pogoditi tako duboko, Isfahan je najveći istraživački kompleks u Iranu (Index)
  • Trump na udaru kritika u SAD-u, demokrati bijesni: Obmanuo je zemlju, nijednom predsjedniku ne bi se smjelo dopustiti da jednostrano gurne ovu naciju u nešto tako značajno kao što je rat (tportal, Index)
22.06.2025. (01:00)

S jedne strane se ispaljuju rakete, s druge dude varalice

Trump se prema Iranu odnosi kao Bush prema Iraku. SAD će se priključiti izraelskom napadu

Trump je u četvrtak navečer rekao da će odluku o eventualnom izravnom uključenju u sukob donijeti u roku od dva tjedna. Time, navodno, želi dati prostor diplomaciji dok se istovremeno procjenjuje može li i to moćno američko oružje postići efekt kakvom se nadaju, a u ovom je trenutku otklonjena mogućnost korištenja američkog taktičkog nuklearnog oružja u uništavanju iranskih postrojenja. Prije nešto više od dvadeset godina, američki predsjednik George W. Bush također je izbore osvojio „izolacionističkom“ kampanjom, da bi se našao suočen s dvojbom razvija li Irak nuklearno oružje ili ne koja ga je, bez konkretnih dokaza, dovela do rata koji je imao posljedice koje nisu prevladane ni do danas. Uspostavilo se, naknadno, kako tog oružja u Iraku nije bilo. Te su katastrofalne posljedice uključivale 4 480 mrtvih američkih vojnika i još oko 32 tisuće ranjenih, dok je u Iraku poginulo preko 100 tisuća civila. Financijska je šteta bila najmanje 806 milijardi dolara. Rušenje Iraka dovelo je do ISIL-a. Faktograf

  • Bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević u razgovoru za RTL analizirao je posljedice eskalacije sukoba na Bliskom istoku: ističe kako rat između Izraela i Irana ide u prilog Rusiji, jer odvlači pažnju međunarodne zajednice s ukrajinske krize (Nacional)
21.06.2025. (09:00)

Nuklearni vrtić: igračke samo za pet privilegiranih, ostali da gledaju i obećaju da neće

Samo pet država smije imati nuklearno oružje — ostalima zabranjeno i razmišljati o tome

Prema međunarodnom sporazumu iz 1968. godine, poznatom kao Ugovor o neširenju nuklearnog oružja (NPT), službeno pravo na posjedovanje nuklearnog naoružanja imaju samo pet država: SAD, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska. Osim njih, Indija, Pakistan i Sjeverna Koreja također imaju nuklearno oružje, iako nisu potpisnice NPT-a ili su iz njega naknadno istupile. Izrael se široko smatra državom koja također posjeduje nuklearno oružje, no službeno to nikad nije priznao ni zanijekao. NPT predviđa da države mogu razvijati civilni nuklearni program, ali strogo zabranjuje širenje vojnog nuklearnog kapaciteta izvan pet priznatih nuklearnih sila. Većina država članica UN-a, uključujući Iran, potpisale su taj sporazum i time se obvezale da neće razvijati ili nabavljati nuklearno oružje. Izrael, zajedno s Indijom, Pakistanom i Južnim Sudanom, nije potpisao NPT. Time je izbjegao zakonsku obvezu razotkrivanja svog nuklearnog programa i dopuštanja međunarodnih inspekcija. Index