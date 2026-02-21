Uzalud sunce sja

Projekt sunčane elektrane Goleši na Psunju snage 129,5 MW, s baterijskim sustavom od 90 MW, zapao je u 18-mjesečno kašnjenje zbog neriješenog priključka na mrežu i regulatorne neizvjesnosti. Investitor tvrdi da se pokušava retroaktivno promijeniti model obračuna troškova priključenja, što projekt dovodi na rub isplativosti. U pripremu je već uloženo 13 milijuna eura. Unatoč okolišnoj prihvatljivosti i planovima za stabilizaciju mreže, projekt stoji zbog postupaka Hrvatski operator prijenosnog sustava i Hrvatska energetska regulatorna agencija, ostavljajući investiciju i lokalni razvoj na čekanju. Lider