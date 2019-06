Saga o fantomskoj sljemenskoj žičari se nastavlja: 12 godina nakon što ju je razmontirao, Bandić najavljuje novi rok

Prije 12 godina na žičari koja je prevozila generacije Zagrepčana na Sljeme pokvario se elektromotor. To je bio povod Bandićevoj vlasti da je zatvore, i zatim je netragom nestala. Najavio je gradonačelnik Bandić izgradnju nove žičare i u svom teatralnom stilu zajamčio puštanje u promet do konca 2018. No, to se nije dogodilo. Prema najavama, nova žičara koštat će Zagrepčane pod Bandićevim menadžmentom četiri puta skuplje od one sarajevske. Bandić je u subotu obišao “najveću investiciju u gradu” ( po novome 600 milijuna kuna!), a na pitanje zašto još nije gotova, u svom stilu odgovorio: “Ja da sam se ranije rodio, bila bi prije gotova”. Sad je najavio da će je “probati završiti” za godinu dana. Živi bili, pa vidjeli…