Ove godine ne kupujem, samo berem

Svaku prvu subotu u mjesecu osjetim tugu zbog toga što je rodna ideologija katoličkim muškarcima oduzela muškost, jer da nije, ne bi na koljenima molili nebesa da interveniraju, da ih, kako se to u kršćanskim krugovima kaže, napokon učini muževnima, a muževnost im treba kako bi uspostavili autoritet nad ženama. Oni ne mole da budu ravnodušni prema ženskoj koži, nego, kao pravi baštinici protiv Boga pobunjenog Adama, zbunjuju, a i omalovažavaju Boga, tražeći da kapitulira pred iskonskim grijehom i da žene učini čednijima. Njihova slika žene je takva da su potpuno uvjereni kako žene na tekstilnu čednost, zbog manjkave, nečedne naravi, neće same od sebe pristati, nego ih je potrebno prisiliti. To je najlakše ostvariti preko muškog autoriteta. Problem je što je taj autoritet tragom nestao kada se Eva u Edenu, posve naga, igrala s jabukama i ponekom zmijom. Marko Vučetić za Autograf.