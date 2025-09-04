Samo gledanje bolesne osobe aktivira imunološki sustav - Monitor.hr
Danas (07:00)

Ne gledaj me, zarazit ćeš se i ti

Samo gledanje bolesne osobe aktivira imunološki sustav

Novo istraživanje pokazuje da naš imunološki sustav može reagirati na bolest čak i kada nismo izravno izloženi. Kroz eksperimente u virtualnoj stvarnosti, znanstvenici su otkrili da promatranje virtualnog avatara sa simptomima bolesti, poput osipa, aktivira alarmne sustave u mozgu i pokreće imunološki odgovor. Ova reakcija uključuje aktivaciju urođenih limfoidnih stanica (ILC), koje inače reagiraju na prisutnost patogena u tijelu. Znanstvenici vjeruju da je to evolucijski mehanizam koji služi kao prva linija obrane. Index


13.04. (08:00)

Nakon bolovanja koja kila manje, sad znamo i zašto

Zašto smršavimo kada smo bolesni? Tijelo koristi masno tkivo u borbi protiv virusa

U sklopu obrane od virusa, stanice našeg imunološkog sustava zauzimaju masno tkivo, koje inače služi kao svojevrsno skladište hranjivih tvari u obliku lipida. Stoga, iako je višak masnog tkiva loš za zdravlje, u ovom slučaju pomaže u borbi protiv infekcije. Rad tima riječkih znanstvenika je u cijelosti nastao na Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a djelomično ga je financirala Hrvatska zaklada za znanost. Sada namjeravaju proširiti istraživanje na gubitak kilograma uslijed karcinoma. HRT

27.12.2024. (14:00)

Kad ti je loše, pusti gas

Ako ste bolesni, nemojte sjedati za volan. Kažnjivo je

Kažnjivo je upravljati vozilom ako ste toliko bolesni, umorni ili u psihofizičkom stanju koje vas čini nesposobnima za sigurnu vožnju. Kazne iznose od 130 do 260 eura, a sudovi ne prihvaćaju izlike poput “nisam znao da ću se onesvijestiti“. Primjeri nesreća, uključujući prevrnuta vozila i sudare, pokazuju da lakomislenost može ugroziti živote. Ako vam je loše, nazovite pomoć umjesto da riskirate. Automobil je opasna stvar; slabost i volan nisu dobitna kombinacija. Zaključak: vaša odgovornost počinje prije nego što sjednete za volan. Revija HAK

02.03.2023. (23:00)

Boli glava

Havana-sindrom i dalje misterija

Američke tajne službe ne polaze od toga da je “inozemni protivnik” odgovoran za takozvani “Havana-sindrom” koji se pojavio među američkim diplomatima. Riječ je o stotinama slučajeva oštećenja mozga i drugih simptoma koje su prijavili američki dužnosnici zaposleni u veleposlanstvima u više zemalja. Brojni američki diplomati koji žive u Havani na Kubi i njihove obitelji su se još od 2016. godine žalili na misteriozne glavobolje, gubitak sluha, vrtoglavicu i mučninu. Broj osoblja zaposlenog u tom veleposlanstvu je tada smanjen na minimum. Kasnije su slične žalbe stizale i iz drugih krajeva svijeta. Američka vlada dugo nije isključivala mogućnost da se pri tome radi o nekoj vrsti napada – ali se uvijek isticalo da nije poznato što se krije iza toga. DW

21.05.2022. (18:00)

Britanski obavještajac tvrdi:

U Kremlju sve veći nered i kaos, Putin je sve bolesniji

Bivši britanski obavještajac Christopher Steele kaže kako je Putin stalno okružen liječnicima. Steele je u obavještajnoj službi MI6 u Londonu između 2006. i 2009. godine vodio Odjel za Rusiju, a sada je za britanski radio LBC izjavio kako “točni detalji Putinovog stanja još nisu poznati čak niti njegovim visokopozicioniranim kolegama”. No, tvrdi kako je poznato da je Putinu potrebna 24-satna medicinska njega. “Očito je da je ozbiljno bolestan – nije jasno koliko je to terminalno i je li neizlječivo, u to ne možemo biti sigurni. No, svakako to stanje ima ozbiljan utjecaj na upravljanje Rusijom”, kazao je Steel. (…) I ukrajinski general bojnik Kirilo Budanov kazao je kako Vladimir Putin boluje od raka te kako je u Rusiji u tijeku operacija njegovog micanja s pozicije.  Slobodna

16.12.2017. (14:31)

17.08.2017. (23:27)

05.02.2017. (18:12)

13.12.2016. (13:45)

17.11.2016. (14:47)

03.08.2016. (16:13)

