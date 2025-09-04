Ne gledaj me, zarazit ćeš se i ti
Samo gledanje bolesne osobe aktivira imunološki sustav
Novo istraživanje pokazuje da naš imunološki sustav može reagirati na bolest čak i kada nismo izravno izloženi. Kroz eksperimente u virtualnoj stvarnosti, znanstvenici su otkrili da promatranje virtualnog avatara sa simptomima bolesti, poput osipa, aktivira alarmne sustave u mozgu i pokreće imunološki odgovor. Ova reakcija uključuje aktivaciju urođenih limfoidnih stanica (ILC), koje inače reagiraju na prisutnost patogena u tijelu. Znanstvenici vjeruju da je to evolucijski mehanizam koji služi kao prva linija obrane. Index