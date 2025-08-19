Samo od petka do nedjelje HAC od cestarina uprihodio gotovo 8 milijuna eura - Monitor.hr
Danas (07:00)

Svi vide prihode, a ntiko rashode

Samo od petka do nedjelje HAC od cestarina uprihodio gotovo 8 milijuna eura

Od petka do nedjelje autocestama kojima upravlja HAC prošlo je tako 1,062.881 vozila te je naplaćena cestarina od 7,924.365 eura. Od početka ove godine do sada na HAC-ovim autocestama ostvaren je promet od 50,781.453 vozila, što je četiri posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, piše HRT. No, kako se troši taj novac? Iz HAC-a odgovaraju da od ukupno ostvarenih prihoda od naplate cestarine 50,1% utrošeno je za otplatu obveza po kreditima, 34,0% utrošeno je za upravljanje i redovno održavanje, 15,0% iskorišteno je za investicijska ulaganja u autoceste, a 0,9% za nabavu materijalne i nematerijalne imovine Društva, piše Klikni.hr. Poslovni


Slične vijesti

12.07. (10:00)

Zaboravite rampe, stiže bijeli brat koji zna jeste li platili

Novi zakon o cestarini stiže 2026., a s njim i bijeli presretači s plavim rotirkama

Prema proijedlogu novog zakona koji je u javnom savjetovanju. Trebao bi stupiti na snagu 1. studenoga 2026., a ako ostane ovakav, uvest će se potpuno elektronički sustav bez rampi. Nad naplatom će bdjeti službena vozila bijele boje (RAL 9010) s plavim rotirkama i natpisom ESNC. Nadzornici u njima moći će zaustavljati vozila i provjeravati plaćanje. Do tada slijedi priprema sustava, opreme i informiranje građana. Večernji

29.06. (14:00)

Teško im je palo što su preteški za popuste

HAC reže popuste za teška vozila, laka dobivaju više u post-paidu

Hrvatske autoceste od 1. srpnja ujednačuju popuste za ENC korisnike – laka vozila u post-paid modelu dobit će veći popust (21,74% umjesto 13,04%), dok se teškima smanjuju dosadašnje pogodnosti. Popusti za teška vozila bit će 21,74% u svim modelima, a ukida se sezonski popust od 33,48%. Cilj mjere je ravnomjernije financijsko sudjelovanje svih korisnika i priprema za novi sustav naplate u skladu s EU standardima. Poslovni

18.08.2024. (01:00)

Kamo ste svi sad krenuli odjednom... kad i ja

Dio prometnih stručnjaka jedini lijek za kolone na naplatnim kućicama vidi u vinjetama

Vinjete su svakako najbolje rješenje za problem gužvi na naplatnim kućicama, barem dok se ne uvede satelitska naplata cestarine, kaže jedan prometni stručnjak. Međutim, njegovu su ideju u HAC-u i tada i sada dočekali na nož. Poručili su da Hrvatska ionako uskoro uvodi novi elektronski sustav naplate cestarine koji je kombinacija dva sustava – naplate putem postojećeg ENC-a i putem automatskog sustava očitavanja registarskih oznaka. No i takav sustav naplate cestarina otvoriti brojna pitanja, budući da će registracija vozila morati biti vezana uz određeni račun s kojeg će se skidati novac za korištenje autoceste. Takav sustav nije usvojila nijedna zemlja u Europi. Nacional

16.04.2020. (12:30)

I HAC otkazao ljeto

Odgođeno sezonsko poskupljenje cestarina, a ENC jeftiniji 40%

Ministarstvo prometa privremeno je odgodilo sezonsko povećanje cestarine za 10% za vozila IA, I i II skupine, što je inače išlo u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna. Usto, HAC je spustio cijenu ENC-a za 40% s 122 na 73 kune. Inače, u posljednjih mjesec dana promet na autocestama je pao 70%, sad ih koristi nekoliko desetaka tisuća vozila dnevno. Jutarnji

10.07.2019. (13:30)

Posljednje dizanje brklje

Novi model naplate cestarine – 5 posto jeftinije, udarnim vikendima skuplje

Od 2022. bit će uklonjene naplatne kućice pa će se cestarina na HAC-ovim i ARZ-ovim autocestama plaćati ili očitanjem registracijskih pločica (ALPR) ili putem elektroničkog uređaja u vozilu (DSRC). Novi će model donositi uštedu od oko 13 milijuna kuna godišnje, pa bi HAC i ARZ pojeftinili cestarinu za 5 posto, s tim da bi cijene bile još niže cijene u razdobljima niže opterećenosti, a skuplje za udarnih vikenda u turističkoj sezoni. Večernji

19.06.2019. (00:30)

Filen dank

Sud EU: Njemačke cestarine su nelegalne

Sud Europske unije presudio je da je zakon o naplati cestarine u Njemačkoj, po kojem bi cestarinu plaćali samo stranci, protivan pravu Europske unije jer diskriminira sve koji nisu državljani Njemačke. Plan Berlina je bio da Nijemci plaćaju godišnju pristojbu, odnosno vinjetu 130 eura, a stranci 2,5 do 25 eura za 10 dana, od 7 do 50 za dva mjeseca i 130 eura za godišnju vinjetu. Poslovni

27.10.2018. (19:30)

Koliko - toliko

Od 2023. nova pravila o cestarinama u EU: Po prijeđenoj kilometraži

Zemlje Europske unije od 2023. će za kamione morati uvesti naplatu cestarine na temelju prijeđene udaljenosti, a od kraja 2027. i za laka gospodarska vozila (osobni auti zasad ništa). Svi koji prolaze kroz Sloveniju znaju problem vinjeta – nova pravila ograničavaju i cijene kratkoročnih vinjeta za osobne automobile, po prijedlogu novih pravila bi vinjete trebale biti dostupne i za kraća razdoblja, poput jednog dana ili tjedna. 24 sata

16.09.2018. (17:30)

Jesenski izleti čekaju...

Cestarina Zagreb – Split opet spuštena na 181 kunu

Od jučer opet vrijede redovne cijene cestarina na HAC-ovim i ARZ-ovim autocestama (a to su sve ovim istarskog ipsilona i Zagreb – Macelj), što znači da automobil između Zagreba i Splita plaća 181 kunu (od 15.6. do 14.9. bilo 200 kuna). Rijeka – Zagreb je opet 70 kuna, Zagreb – Goričan 44 kune, Zagreb – Lipovac 128 kuna. Inače, u prvih osam mjeseci 2018. HAC i ARZ naplatili su 2.041.828.443 cestarina, 6,3% više nego lani – 1.920.787.025 kuna. Večernji