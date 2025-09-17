Hrvatske autoceste prelaze na elektronički način naplate, prijava u sustav bit će obavezna - Monitor.hr
Danas (16:00)

Kućice idu u povijest, ali gotovina još ne plače

Hrvatske autoceste prelaze na elektronički način naplate, prijava u sustav bit će obavezna

Novi Zakon o naplati cestarine uvodi potpuno elektronički sustav, ukidajući naplatne kućice i plaćanje gotovinom na autocesti. Cestarina će se plaćati putem ENC uređaja ili automatskim očitanjem registarske oznake, a prethodna prijava u sustav bit će obavezna. Gotovinom se i dalje može nadoplatiti ENC ili registarska opcija na prodajnim mjestima. Teška vozila moraju imati ENC zbog europskih standarda elektroničke naplate. Sustav bez zaustavljanja trebao bi biti na svim autocestama krajem iduće godine. Index


Slične vijesti

19.08. (07:00)

Svi vide prihode, a ntiko rashode

Samo od petka do nedjelje HAC od cestarina uprihodio gotovo 8 milijuna eura

Od petka do nedjelje autocestama kojima upravlja HAC prošlo je tako 1,062.881 vozila te je naplaćena cestarina od 7,924.365 eura. Od početka ove godine do sada na HAC-ovim autocestama ostvaren je promet od 50,781.453 vozila, što je četiri posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, piše HRT. No, kako se troši taj novac? Iz HAC-a odgovaraju da od ukupno ostvarenih prihoda od naplate cestarine 50,1% utrošeno je za otplatu obveza po kreditima, 34,0% utrošeno je za upravljanje i redovno održavanje, 15,0% iskorišteno je za investicijska ulaganja u autoceste, a 0,9% za nabavu materijalne i nematerijalne imovine Društva, piše Klikni.hr. Poslovni

12.07. (12:00)

Zaboravite rampe, stiže bijeli brat koji zna jeste li platili

Novi zakon o cestarini stiže 2026., a s njim i bijeli presretači s plavim rotirkama

Prema proijedlogu novog zakona koji je u javnom savjetovanju. Trebao bi stupiti na snagu 1. studenoga 2026., a ako ostane ovakav, uvest će se potpuno elektronički sustav bez rampi. Nad naplatom će bdjeti službena vozila bijele boje (RAL 9010) s plavim rotirkama i natpisom ESNC. Nadzornici u njima moći će zaustavljati vozila i provjeravati plaćanje. Do tada slijedi priprema sustava, opreme i informiranje građana. Večernji

29.06. (14:00)

Teško im je palo što su preteški za popuste

HAC reže popuste za teška vozila, laka dobivaju više u post-paidu

Hrvatske autoceste od 1. srpnja ujednačuju popuste za ENC korisnike – laka vozila u post-paid modelu dobit će veći popust (21,74% umjesto 13,04%), dok se teškima smanjuju dosadašnje pogodnosti. Popusti za teška vozila bit će 21,74% u svim modelima, a ukida se sezonski popust od 33,48%. Cilj mjere je ravnomjernije financijsko sudjelovanje svih korisnika i priprema za novi sustav naplate u skladu s EU standardima. Poslovni

18.08.2024. (01:00)

Kamo ste svi sad krenuli odjednom... kad i ja

Dio prometnih stručnjaka jedini lijek za kolone na naplatnim kućicama vidi u vinjetama

Vinjete su svakako najbolje rješenje za problem gužvi na naplatnim kućicama, barem dok se ne uvede satelitska naplata cestarine, kaže jedan prometni stručnjak. Međutim, njegovu su ideju u HAC-u i tada i sada dočekali na nož. Poručili su da Hrvatska ionako uskoro uvodi novi elektronski sustav naplate cestarine koji je kombinacija dva sustava – naplate putem postojećeg ENC-a i putem automatskog sustava očitavanja registarskih oznaka. No i takav sustav naplate cestarina otvoriti brojna pitanja, budući da će registracija vozila morati biti vezana uz određeni račun s kojeg će se skidati novac za korištenje autoceste. Takav sustav nije usvojila nijedna zemlja u Europi. Nacional

16.04.2020. (12:30)

I HAC otkazao ljeto

Odgođeno sezonsko poskupljenje cestarina, a ENC jeftiniji 40%

Ministarstvo prometa privremeno je odgodilo sezonsko povećanje cestarine za 10% za vozila IA, I i II skupine, što je inače išlo u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna. Usto, HAC je spustio cijenu ENC-a za 40% s 122 na 73 kune. Inače, u posljednjih mjesec dana promet na autocestama je pao 70%, sad ih koristi nekoliko desetaka tisuća vozila dnevno. Jutarnji

10.07.2019. (13:30)

Posljednje dizanje brklje

Novi model naplate cestarine – 5 posto jeftinije, udarnim vikendima skuplje

Od 2022. bit će uklonjene naplatne kućice pa će se cestarina na HAC-ovim i ARZ-ovim autocestama plaćati ili očitanjem registracijskih pločica (ALPR) ili putem elektroničkog uređaja u vozilu (DSRC). Novi će model donositi uštedu od oko 13 milijuna kuna godišnje, pa bi HAC i ARZ pojeftinili cestarinu za 5 posto, s tim da bi cijene bile još niže cijene u razdobljima niže opterećenosti, a skuplje za udarnih vikenda u turističkoj sezoni. Večernji

19.06.2019. (00:30)

Filen dank

Sud EU: Njemačke cestarine su nelegalne

Sud Europske unije presudio je da je zakon o naplati cestarine u Njemačkoj, po kojem bi cestarinu plaćali samo stranci, protivan pravu Europske unije jer diskriminira sve koji nisu državljani Njemačke. Plan Berlina je bio da Nijemci plaćaju godišnju pristojbu, odnosno vinjetu 130 eura, a stranci 2,5 do 25 eura za 10 dana, od 7 do 50 za dva mjeseca i 130 eura za godišnju vinjetu. Poslovni

27.10.2018. (19:30)

Koliko - toliko

Od 2023. nova pravila o cestarinama u EU: Po prijeđenoj kilometraži

Zemlje Europske unije od 2023. će za kamione morati uvesti naplatu cestarine na temelju prijeđene udaljenosti, a od kraja 2027. i za laka gospodarska vozila (osobni auti zasad ništa). Svi koji prolaze kroz Sloveniju znaju problem vinjeta – nova pravila ograničavaju i cijene kratkoročnih vinjeta za osobne automobile, po prijedlogu novih pravila bi vinjete trebale biti dostupne i za kraća razdoblja, poput jednog dana ili tjedna. 24 sata