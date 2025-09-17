Kućice idu u povijest, ali gotovina još ne plače
Hrvatske autoceste prelaze na elektronički način naplate, prijava u sustav bit će obavezna
Novi Zakon o naplati cestarine uvodi potpuno elektronički sustav, ukidajući naplatne kućice i plaćanje gotovinom na autocesti. Cestarina će se plaćati putem ENC uređaja ili automatskim očitanjem registarske oznake, a prethodna prijava u sustav bit će obavezna. Gotovinom se i dalje može nadoplatiti ENC ili registarska opcija na prodajnim mjestima. Teška vozila moraju imati ENC zbog europskih standarda elektroničke naplate. Sustav bez zaustavljanja trebao bi biti na svim autocestama krajem iduće godine. Index