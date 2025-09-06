Kad Big Ben, moda i društveni stanovi sjednu za isti stol
Šest arhitektonskih čuda bore se za Stirling nagradu
Kraljevski institut britanskih arhitekata (RIBA) objavio je uži izbor za Stirling Prize 2025. Šest nominiranih projekata uključuje obnovu Elizabeth Towera, istraživački centar The Discovery Centre u Cambridgeu, socijalni stambeni projekt Appleby Blue, London College of Fashion, te dvije privatne kuće – Niwa House i Hastings House. Projekti ističu kreativnost, održivost i društvenu relevantnost, rješavaju urgentne izazove gradskog života i stanovanja, te pokazuju kako arhitektura može obogatiti zajednice. Dobitnik će biti proglašen 16. listopada u londonskom Roundhouseu.