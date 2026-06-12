Samo da WC nije predaleko
Simulacija pokazala kako Ozempic djeluje u tijelu, nuspojave su neugodne
Grafička simulacija detaljno prikazuje djelovanje lijekova za mršavljenje poput Ozempica (GLP-1). Lijek aktivira centre za sitost u mozgu, stabilizira šećer u krvi i usporava pražnjenje želuca, što smanjuje unos hrane. Ipak, video eksplicitno upozorava i na neugodne nuspojave poput mučnine i proljeva, što je kod gledatelja izazvalo burne reakcije. Liječnici podsjećaju da je Ozempic primarno lijek za dijabetes tipa 2, dok je Wegovy namijenjen pretilosti, te ističu da se ove terapije smiju koristiti isključivo pod stručnim medicinskim nadzorom, a ne kao estetsko rješenje. Index