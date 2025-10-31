I dalje vježbaj, pizda ti materina!

Zašto se kilogrami lakše nakupljaju nakon četrdesete - nije samo kriv metabolizam - Monitor.hr
Zašto se kilogrami lakše nakupljaju nakon četrdesete – nije samo kriv metabolizam

Usporeni metabolizam nije glavni krivac za nakupljanje kilograma u srednjoj dobi, tvrdi kirurg Matyas Fehervari. Metabolička stopa ostaje stabilna sve do šezdesete, a zatim se smanjuje tek oko 0,7 % godišnje. Glavni uzroci viška kilograma su gubitak mišićne mase, manjak sna, stres i loše prehrambene navike. Redovita tjelovježba, dovoljan unos proteina, kvalitetan san i smanjenje stresa ključni su za očuvanje zdravog metabolizma i tjelesne ravnoteže. tportal


