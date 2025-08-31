Mozak je i dalje car
Singapurski HRM AI nadmašio ChatGPT u logičkom zaključivanju
Singapurska tvrtka Sapient Intelligence razvila je hijerarhijski model zaključivanja (HRM), umjetnu inteligenciju inspiriranu ljudskim mozgom, koja u logičkim zadacima nadmašuje najnaprednije jezične modele poput GPT-4. HRM koristi dva povezana modula – jedan za planiranje, drugi za brze izračune – i tehniku “iterativnog rafiniranja” umjesto klasičnog chain-of-thought pristupa. Trenirajući na samo 1000 primjera i sa 27 milijuna parametara, HRM je na ARC-AGI testu postigao 40 % točnosti, gotovo dvostruko više od LLM-ova. Potencijal primjene vidi se u medicini, robotici i klimatskim znanostima. Bug