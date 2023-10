Ska i dalje živi

Već nekoliko mjeseci se u medijima piše o prljavom kazališnom raskolu Prljavog kazališta na Prljavo kazalište i Prljavo kazalište, a što se mahom prezentiralo i kao glavni problem ovog njihovog prvog albuma. Takva ideja je čak i mogla donekle proći sve dok album zapravo nije i izašao i odmah pokazao kako je glavni problem ovog albuma upravo taj album, a ne to što se bend zove Prljavo kazalište. Album koji postoji zato da bi ga slušala kritika ili zato da se o njemu objavljuju PR tekstovi ili pak zato što su ga snimili ljudi koji ne znaju što bi drugo radili kao niti kako se to radi na suvremeniji i drugačiji način od onoga kako su to radili prije gotovo pola stoljeća, u današnjem je vremenu i kontekstu osuđen na propast. Ravno do dna