Bioritam po želji
Sommarøy: Mjesto u Norveškoj u kojem je vrijeme stalo
@biz_thoughtsThis is the only place in the world where time doesn’t exist.
Stanovnici norveškog otoka Sommarøyja, gdje od svibnja do srpnja sunce uopće ne zalazi, dok zimi žive u potpunom mraku, postali su svjetski poznati prije šest godina kada su zaželjeli ukinuti službeno radno vrijeme i živjeti prema vlastitom ritmu. Kažu da je normalno piti kavu na plaži u 2 ujutro ili ići na kupanje u 4 ujutro, a glavni izvori prihoda su im turizam i ribarstvo. Djeca i dalje idu u školu, ali odrasli “rade što žele, kad žele”… (Guardian) Za vrijeme mraka, poznati su po prekrasnim prizorima polarne svjetlosti.