Bioritam po želji

Budući da Rusija zbog sankcija koje joj je Zapad nametnuo svoje energente praktički više uopće ne plasira na europsko tržište, Norveška je poslala najveći dobavljač plina i nafte za Stari Kontinent. Nedaleko od njezine obale nalaze se podvodni internetski kabeli koji Londonu omogućavaju dizanje na internet. Eksplozije na plinovodu Sjeverni tok koje su zabilježene u rujnu dodatno su uzdrmale i Europu i Norvešku. Rusi su za njih optužili Sjedinjene Američke Države, a ovi njih. “To nas je razbudilo i pokazalo da se rat ne događa samo u Ukrajini”, rekao je sveučilišni profesor Tom Røseth. U drugoj se sudnici u Trømsou od optužbi branio inženjer Aleksej Rezničenko. Norveška ga je policija uhitila nakon što je fotografirao ograde i parkiralište nedaleko od kontrolnog tornja aerodroma u Trømsou. Rezničenko je rekao da u slobodno vrijeme fotografira letjelice i zračne luke. Utvrđeno je da nijedna fotografija nije ilegalna, ali je optužen za upravljanje dronom. I tužitelji i branitelji kažu da ovakvi slučajevi spadaju u pravnu sivu zonu te da dovode u pitanje demokratske vrijednosti koje Norveška baštini. Jutarnji