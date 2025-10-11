Kad Michael Jackson oživi u 4K

Izvješće ima 61 stranicu PDF-a, a ovo je sažetak: Unatoč brzom prihvaćanju LLM chatbotova, malo se zna o tome kako se oni koriste. Dokumentiramo rast potrošačkog proizvoda ChatGPT-a od njegovog pokretanja u studenome 2022. do srpnja 2025., kada ga je usvojilo oko 10% svjetske odrasle populacije. Rani korisnici bili su nesrazmjerno češće muškarci, no razlika među spolovima značajno se smanjila, a uočavamo veće stope rasta u zemljama s nižim prihodima. Koristeći automatizirani sustav koji čuva privatnost, klasificiramo obrasce korištenja unutar reprezentativnog uzorka ChatGPT razgovora. Utvrdili smo stalan rast poruka vezanih uz posao, ali još brži rast poruka nevezanih uz posao, koje su s 53% narasle na više od 70% ukupnog korištenja. Korištenje za posao češće je kod obrazovanih korisnika u visoko plaćenim profesionalnim zanimanjima. Poruke klasificiramo prema temama razgovora i pronalazimo da su „Praktične smjernice“, „Traženje informacija“ i „Pisanje“ tri najčešće teme, koje zajedno čine gotovo 80% svih razgovora. Pisanje dominira u poslovnim zadacima, naglašavajući jedinstvenu sposobnost chatbotova da generiraju digitalne sadržaje u odnosu na tradicionalne tražilice. Računalno programiranje i samoizražavanje zauzimaju relativno mali udio u korištenju. Općenito, utvrdili smo da ChatGPT pruža ekonomsku vrijednost kroz podršku pri donošenju odluka, što je osobito važno u znanjem intenzivnim poslovima.