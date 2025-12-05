Kad kripto prestane glumiti igračku
Stablecoini ulaze u mainstream i mijenjaju globalna plaćanja
Tržište stablecoina eksplodira i postaje ključan dio globalnih financija. Volumen transakcija već je nadmašio Visu i Mastercard, a omogućuju brza, jeftina i stalno dostupna plaćanja. Tether ostvaruje rekordne profite, dok stablecoini postaju alat za zaštitu od inflacije i međunarodna poravnanja. SAD ih potiče kao globalni monetarni instrument, dok EU ide strožim regulatornim putem kroz MiCA-u. Glavni rizici ostaju kvaliteta kolaterala i transparentnost, posebno kod Tethera. Rasprava Škreba i Škorića pokazala je: stablecoini su iz eksperimenta prerasli u novu financijsku infrastrukturu. Lider