Tko se još sjeća

Čelnici brojnih tvrtki koje žive od industrije oglašavanja nezadovoljni su Nacrtom Odluke o komunalnom redu gradske uprave Zagreba na čelu s gradonačelnikom Tomaševićem i tvrde ‘da se iza te Odluke o komunalnom redu sprema veliki nered’. Odlukom se ograničava pravo na oglašavanja plakata i reklamnih panoa samo na one do 12 četvornih metara površine. Svi zagrebački oglašivači, posebno oni koji su se velikim poslovima dokazali na tržištu vanjskog oglašavanja, kao što su Europlakat, Go2Digital, Anić holding plus, Outdoor Akzent, Frka plus i Pio, upozoravaju: „Tomašević želi ukinuti industriju oglašavanja u Zagrebu, ukinuti konkurenciju, osigurati ‘Zagreb plakatu’ monopol, podići njegovu vrijednost… Nacional