A zna se da ovako nemaju previše opcija
Stečaj nad Isto studentom ugrožava privatne studentske domove u Zagrebu
Tvrtka Isto student, osnivač privatnih studentskih domova u Zagrebu, suočena je sa stečajem zbog poreznog duga od 157 tisuća eura. Država se želi naplatiti prodajom nekretnina, iako Ustanova za studentski standard ISTO Studentske usluge tvrdi da te zgrade nisu u vlasništvu tvrtke. Dok sudski sporovi i nejasni odgovori prate vlasničke odnose, studenti ostaju u nesigurnosti, a cijene stanova rastu. Privatni domovi nude oko 400 kreveta na četiri lokacije, uz najam od 170 eura mjesečno, ali bez državnih subvencija. Unatoč dugovima, najavljuju i proširenje kapaciteta. tportal